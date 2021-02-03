【阿里績後】富瑞：阿里巴巴業績勝預期，目標價３１８元重申買入

《經濟通通訊社３日專訊》富瑞發表研究報告表示，阿里巴巴（０９９８８）第三財季收入

及非通用會計準則盈利高於市場預期，龐大的用戶基礎、產品種類繁多及物流網絡均令其在市場

競爭中脫穎而出，其核心競爭力帶動可持續增長，重申「買入」評級，目標價３１８港元。

該行指，阿里巴巴第三財季收入按年增長３７％至２２１０億元（人民幣．下同），高於市

場及該行預測２﹒７％及４﹒２％，非通用會計準則盈利按年增長２７％至５９２億元，亦高於

市場及該行的５５１億及５６５億元的預估，期內ＣＭＲ收入按年升２０％，而雲計算收入更大

增５０％。

該行又指，於２０２２年度，估計阿里巴巴將投資新業務及策略地區，在雜貨店業務方面，

預期阿里擁有龐大客戶基礎超過９億ＭＡＵ，同時通過菜烏可有穩固的物流基建，加上完善的供

應網絡，將可為用家及商戶提升價值。（ｂｉ）



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