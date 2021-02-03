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即市新聞

03/02/2021 14:34

【阿里績後】瑞信：阿里巴巴業績符預期，反壟斷調查增不明朗因素

　　《經濟通通訊社２日專訊》瑞信發表趼究報告表示，阿里巴巴（０９９８８）第三財季收入
按年升３７％，非通用會計準則ＥＢＩＴＤＡ按年升２１％，均符合預期，該行認為阿里對長遠
投資者具有價值，但相信短期而言，集團再投資業務利潤受壓，以及反壟斷政策對財務影響需時
反映，將拖累股價表現，該行仍維持其「優於大市」評級，美股目標價３３４美元。
　　報告又指，國家市場監督管理總局對阿里巴巴的調查仍在進行中，而集團已進行內部檢討，
該行估計事件有兩方面影響，若裁定觸犯監管條例，估計將會有一次性的財務罰款，料佔去年收
入約１－１０％，該行認為集團的資產負債表應可應付，另外中期影響方面，或會令市佔率流失
予競爭對手，估計需要數個季度才可反映。該行認為，反壟斷調查將增添不明朗因素，同時未來
投資增加將令短期利潤持續受壓。（ｂｉ）
　
　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與《經濟通通訊社》、編者及作者無涉。

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