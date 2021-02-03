【阿里績後】瑞信：阿里巴巴業績符預期，反壟斷調查增不明朗因素

《經濟通通訊社２日專訊》瑞信發表趼究報告表示，阿里巴巴（０９９８８）第三財季收入

按年升３７％，非通用會計準則ＥＢＩＴＤＡ按年升２１％，均符合預期，該行認為阿里對長遠

投資者具有價值，但相信短期而言，集團再投資業務利潤受壓，以及反壟斷政策對財務影響需時

反映，將拖累股價表現，該行仍維持其「優於大市」評級，美股目標價３３４美元。

報告又指，國家市場監督管理總局對阿里巴巴的調查仍在進行中，而集團已進行內部檢討，

該行估計事件有兩方面影響，若裁定觸犯監管條例，估計將會有一次性的財務罰款，料佔去年收

入約１－１０％，該行認為集團的資產負債表應可應付，另外中期影響方面，或會令市佔率流失

予競爭對手，估計需要數個季度才可反映。該行認為，反壟斷調查將增添不明朗因素，同時未來

投資增加將令短期利潤持續受壓。（ｂｉ）



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