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即市新聞

03/02/2021 07:50

《華爾街內望》美科企業績造好，市場憧憬刺激法案，美股續漲１％

　　《經濟通通訊社３日專訊》亞馬遜、Ｇｏｏｇｋｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ公布業績前上漲
，加上市場憧憬新刺激法案推出，美股周二（２日）續漲。
　　道指漲４７５點或１﹒５７％，報３０６８７點。標指漲５２點或１﹒３９％，報３８２６
點。納指漲２０９點或１﹒５６％，報１３６１２點。
　　美國新增病例連續第三周下降，創上年９月以來首次之際，民主黨在國會準備邁出第一步，
計劃快速通過總統拜登提出的１﹒９萬億美元新冠紓困法案。
　　據路孚特數據顯示，已公布業績的標指成份股公司當中，逾八成盈利超預期，而已公布業績
的科技公司當中，９７％表現超預期。
　　個股方面，最近由散戶推動、針對遭嚴重沽空資產的狂熱買盤顯示降溫跡象，遊戲驛站
（ＧａｍｅＳｔｏｐ）暴跌６０％。
　　Ａｌｐｈａｂｅｔ、亞馬遜收高逾１％，前者盤後公布業績飆升逾７％，後者則微升。聯合
包裹（ＵＰＳ）漲２﹒６％，其季度利潤超預期。
　　埃克森美孚公布上市以來首次年度虧損，惟仍收漲１﹒６％，因為其調整後季度利潤超預期

　　指標十年期國債收益率升２﹒８個基點，報１﹒１０４８％。（ａｌ）

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