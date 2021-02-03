《華爾街內望》美科企業績造好，市場憧憬刺激法案，美股續漲１％

《經濟通通訊社３日專訊》亞馬遜、Ｇｏｏｇｋｅ母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ公布業績前上漲

，加上市場憧憬新刺激法案推出，美股周二（２日）續漲。

道指漲４７５點或１﹒５７％，報３０６８７點。標指漲５２點或１﹒３９％，報３８２６

點。納指漲２０９點或１﹒５６％，報１３６１２點。

美國新增病例連續第三周下降，創上年９月以來首次之際，民主黨在國會準備邁出第一步，

計劃快速通過總統拜登提出的１﹒９萬億美元新冠紓困法案。

據路孚特數據顯示，已公布業績的標指成份股公司當中，逾八成盈利超預期，而已公布業績

的科技公司當中，９７％表現超預期。

個股方面，最近由散戶推動、針對遭嚴重沽空資產的狂熱買盤顯示降溫跡象，遊戲驛站

（ＧａｍｅＳｔｏｐ）暴跌６０％。

Ａｌｐｈａｂｅｔ、亞馬遜收高逾１％，前者盤後公布業績飆升逾７％，後者則微升。聯合

包裹（ＵＰＳ）漲２﹒６％，其季度利潤超預期。

埃克森美孚公布上市以來首次年度虧損，惟仍收漲１﹒６％，因為其調整後季度利潤超預期

。

指標十年期國債收益率升２﹒８個基點，報１﹒１０４８％。（ａｌ）

