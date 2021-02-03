《運籌帷幄－梁業豪》究竟是賣空股票？還是沽空股票？

《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量分別為３７﹒５％和４０％，

局勢則分別屬於向好和顯著向好。最近ＧａｍｅＳｔｏｐ事件令散戶投資者對夾空倉感興趣。為

令大家對此有正確的認識，筆者認為各位應學習一些專業術語，不再人云亦云，以「差不多先生

」的態度學習。首先，若向股東借股票，再以此推低股價，望能於較低水平入市補貨套利，港交

所（００３８８）稱這種活動為「賣空」（Ｓｈｏｒｔ Ｓｅｌｌｉｎｇ）；至於「沽空」

（Ｉｎ Ｓｈｏｒｔ Ｐｏｓｉｔｉｏｎ），則只用於期貨和期權，分別被稱為「持有淡倉」和

「持有短倉」，與股票市場賣空者所持有的「空倉」有別。

此外，很多人會說「沽空恆指」，但這個說法很不專業；恆指實為恆指期貨的相關資產，我

們沽空的為期貨，並非指數。最後ＧａｍｅＳｔｏｐ賣空者是被「夾空倉」，而非被「夾淡倉」

，亦非被「夾短倉」；另一方面，於白銀期貨市場發生的為「夾淡倉」，而非「夾空倉」。為甚

麼要將「淡」和「空」分得這麼清楚呢？若大家有買賣期權的經驗，應會明白。順道一提，不少

買賣衍生工具的散戶誤將Ｃａｌｌ和Ｐｕｔ用作動詞，揸期指叫做Ｃａｌｌ，沽期指叫做Ｐｕｔ

；對圖利工具如此一知半解，怎會成功？你願意認真地學習投資嗎？將本文翻看一次吧。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》

（影音：ｐａｔｒｅｏｎ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

