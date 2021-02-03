《缸邊隨筆－石鏡泉》認識美國疫苗

《缸邊隨筆》不少人對美國疫苗有戒心，陳鳳翔兄來文指出何故。



疫苗疑團多．邏輯理難梳



選對來接種．抗疫勿放鬆



疫苗（ｖａｃｃｉｎｅ）全球容許接種，伴隨憂慮聲浪不斷。宣布疫苗有效，老闆隨即大手

沽售股份（註１），自己避而不接種；多地出現死亡及副作用疑案，難道隱藏不可告人的秘密？

搜集資料，確有點不可思議。



＊疫苗測試 缺合理性＊



１﹒統計技巧：有研究報告（英國醫學雜誌，Ｂｒｉｔｉｓｈ Ｍｅｄｉｃａｌ

Ｊｏｕｒｎａｌ）指出，資料不全面，按公布數據推算，疫苗成效可能低至２９％（註２）。不

同陳述，結論不一。統計模式涵蓋前置假設、合格準則、樣本篩選、條件比較等大量人為因素，

所披露的是否取巧（掩眼法）？



２﹒政府公信：缺乏誠信的特朗普，在疫情嚴重的５月，勇推「曲速行動」

（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｗａｒｐ Ｓｐｅｅｄ）（註３），目標「半年後」接種疫苗。然而，

「美國食品藥品監督管理局」（ＦＤＡ）顯示的傳統標準是２至７年（註４），包括動物安全測

試，人體臨床測試的三階段（安全、有效及兩者兼顧），進入最後第三期屬觀察長期反應，怎可

數月過關？



３﹒二針需時：需要第二針的疫苗，前後相距約１個月，各階段累計４個月，測試時間應該

增加，如何得來６個月完成測試（還有研製時間呢）？



４﹒創新風險：疫苗性質（核糖核酸疫苗，ｍＲＮＡ）屬創新類別，人類史上見於絕症類別

的癌症病例，經驗有限。目前測試怎能體現足夠的長期觀察以保安全？



多個疑團，令人費解。相信只有專業及知情者才可清楚交代。



＊基地關閉 早啟研發＊



據聞，為縮短時間，各期人體測試在前一階段未結束便展開。這邊廂，按世衞（ＷＨＯ）統

計數字，去年全球２００多種疫苗，去掉四分之三才進入人體測試，第一期僅餘５２種。是否有

些疫苗，動物測試結果未悉，便用人體來做實驗？手法和心態令人擔憂！



或許，可考慮的解釋是美國早已啟動研發？根據中國外交部，要求開放「德特里克堡基地」

（Ｆｏｒｔ Ｄｅｔｒｉｃｋ Ｌａｂ）讓世衛調查一事，不會事有湊巧？可能事有蹊蹺？這個

研究生化武器的實驗室，在２０１９年年中關閉，原因是安全防護不足。一個月後，巧合地在其

附近出現一種名為「電子煙」疾病（Ｖａｐｉｎｇ ｉｌｌｎｅｓｓ），症狀恍如肺炎，屬流行

性病。更鬼秘者，特朗普總統接著突簽行政命令（註５），加速流感疫苗開發，時間是２０１９

年９月！



大國博弈，真真假假。無論大家是否身處第三期測試中，還是疫苗功效、安全或副作用未能

確信等前提下，希望各人不要漠視安全，尤其長者、孕婦、長期病患者更需小心。



「切忌疫苗已接種，安全意識可放鬆」，否則疫情難以「清零」。



願人類，渡這關。



註：



１﹒經濟日報：「輝瑞首席執行官周一售６２％持股」，２０２０－１１－２２。

（ｈｔｔｐｓ：╱╱ｉｎｅｗｓ﹒ｈｋｅｔ﹒ｃｏｍ╱ａｒｔｉｃｌｅ╱２８００６７５╱）



２﹒ Ｐｅｔｅｒ Ｄｏｓｈｉ：Ｐｆｉｚｅｒ ａｎｄ Ｍｏｄｅｒｎａ’ｓ「９５％

ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ」ｖａｃｃｉｎｅｓ－ｗｅ ｎｅｅｄ ｍｏｒｅ ｄｅｔａｉｌｓ

ａｎｄ ｔｈｅ ｒａｗ ｄａｔａ﹒《英國醫學雜誌》，２０１１－０１－０４。

（ｂｌｏｇｓ﹒ｂｍｊ﹒ｃｏｍ╱ｂｍｊ╱２０２１╱０１╱０４╱ｐｅｔｅｒ－ｄｏｓｈｉ－

ｐｆｉｚｅｒ－ａｎｄ－ｍｏｄｅｒｎａｓ－９５－ｅｆｆｅｃｔｉｖｅ－ｖａｃｃｉｎｅｓ－

ｗｅ－ｎｅｅｄ－ｍｏｒｅ－ｄｅｔａｉｌｓ－ａｎｄ－ｔｈｅ－ｒａｗ－ｄａｔａ）



３﹒美國國防部：「曲速行動」（Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ Ｗａｒｐ Ｓｐｅｅｄ），

２０２０－０５－１５。（ｗｗｗ﹒ｄｅｆｅｎｓｅ﹒ｇｏｖ╱Ｅｘｐｌｏｒｅ╱Ｓｐｏｔｌｉ

ｇｈｔ╱Ｃｏｒｏｎａｖｉｒｕｓ╱Ｏｐｅｒａｔｉｏｎ－Ｗａｒｐ－Ｓｐｅｅｄ）



４﹒美國食品藥品監督管理局：藥物開發程式（Ｔｈｅ Ｄｒｕｇ

Ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ Ｐｒｏｃｅｓｓ）。（ｗｗｗ﹒ｆｄａ﹒ｇｏｖ╱ｐａｔｉｅｎｔｓ

╱ｄｒｕｇ－ｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ－ｐｒｏｃｅｓｓ╱ｓｔｅｐ－３－ｃｌｉｎｉｃａｌ－

ｒｅｓｅａｒｃｈ）



５﹒美國政府，２０１９年加快疫苗研發的行政命令，Ｍｏｄｅｒｎｉｚｉｎｇ

Ｉｎｆｌｕｅｎｚａ Ｖａｃｃｉｎｅｓ ｉｎ ｔｈｅ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ｔｏ

Ｐｒｏｍｏｔｅ Ｎａｔｉｏｎａｌ Ｓｅｃｕｒｉｔｙ ａｎｄ Ｐｕｂｌｉｃ

Ｈｅａｌｔｈ﹒ ２０１９－０９－２４。（ｗｗｗ﹒ｆｅｄｅｒａｌｒｅｇｉｓｔｅｒ﹒ｇｏ

ｖ╱ｄｏｃｕｍｅｎｔｓ╱２０１９╱０９╱２４╱２０１９－２０８０４╱ｍｏｄｅｒｎｉｚ

ｉｎｇ－ｉｎｆｌｕｅｎｚａ－ｖａｃｃｉｎｅｓ－ｉｎ－ｔｈｅ－ｕｎｉｔｅｄ－ｓｔａｔｅ

ｓ－ｔｏ－ｐｒｏｍｏｔｅ－ｎａｔｉｏｎａｌ－ｓｅｃｕｒｉｔｙ－ａｎｄ－ｐｕｂｌｉｃ－

ｈｅａｌｔｈ）



《資深投資者 石鏡泉》



（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

