《凱文隨筆－凱文》摒除意識形態，抗疫要多樣性

《凱文隨筆－凱文》英國權威醫學雜誌《柳葉刀》（Ｌａｎｃｅｔ）確認，俄羅斯的疫苗安

全、有效，可為新冠病毒重症病例提供全面保護；還有，俄羅斯疫苗也沒有美國疫苗那種零下七

十度的嚴格儲存要求。這是一樁好消息，因為世界各國的疫情似乎不是在改善，而是在惡化。現

在全球在應對疫情方面，又多了一個助力；基於政治因素，中國與俄羅斯研發的疫苗都被歹毒或

無知的媒體污名化，描繪成是草率生產出來的東西，現在不但獲權威機構背書，其保護率也不亞

於美國疫苗，可謂沉冤得雪，相信願意採用的人應該會增加。



說到底，俄羅斯仍是一個強國（儘管其經濟表現大不如前），特朗普祟拜普京是不無原因的

。當今之世，能夠研製疫苗的國家寥寥無幾，離不開中、俄、英、美。法國去年某時曾表示在研

製，但後來也只聞樓梯響。俄羅斯疫苗去年最早推出，當時未經過第三期測試，也許是未能找到

滿足測試的條件（即足夠數量的群組），也可能是非常時期的非常手段，在人命攸關之際，就不

再走一趟正常程序了；無論如何，更重要的是俄國當時推出的疫苗也是他們自己國內人民率先採

用，外人實在犯不著懷疑他們態度草率，或藥廠志在謀取利潤。



美國人一直視前蘇聯（現在由俄羅斯繼承）為邪惡勢力，他們不接受俄羅斯疫苗是可以理解

的，他們的一些政客也不接受中國的疫苗；但其他國家實在沒必要跟著美國的節奏起舞。還是德

國人最務實，他們的衛生部長表示，只要是歐盟批准，中國、俄羅斯疫苗他們都會用，這種不以

意識形態來處理國家事務的作風，才是幹實事的領導人。



彭博社報導，全球已接種逾一億劑疫苗，美國也有３２８０萬劑。但很多國家或地區卻埋怨

一直沒法取得疫苗。英國《金融時報》指，歐洲巴爾幹半島的科索沃、黑山、北馬其頓和波黑在

內四國和地區，連一劑疫苗都未見過，他們也開始將目光投向中、俄兩國；早陣子，也有報導指

非洲一些貧窮國家獲分配「２５劑」美國疫苗，這可真諷刺，不曉得這些疫苗是用來救命，還是

準備放在博物館內展覽。



塞爾維亞是巴爾幹半島一個人口不足七百萬的小國，沒有歐盟的幫助，該國在疫苗接種率上

領先全個歐洲，原因是該國總統武契奇一直信任中國；去年３月他聲淚俱下感激中國的緊急物資

援助的畫面仍歷歷在目，上周中國的疫苗運抵時，他又親自到機場迎接，他去年親吻中國國旗的

舉動或令一些人瞠目結舌，批評他真情的流露的人，卻忘了看看他為國民在抗疫與防疫取得的驕

人成績。



香港近日不斷封區進行檢測，也惹來了很多的非議；批評總是容易，當坐上那個主導位置時

，有誰擔保證就能解決一切問題，體制差別直接影響了抗疫表現，在這次環球疫情中凸顯了；武

漢市人口較香港多３５０萬人，但中國政府就能一夜間將該市封起來管理，市內人民總體而言也

是配合國家，世上沒有任何國家或地區的政府與市民能夠做到武漢市那種地步。既然如此，也許

稍為降低批評的聲浪，大家各盡所能，戴口罩（不再空談甚麼個人自由）、打疫苗（不再堅持甚

麼國家產的絕對不用），遵守各種公認的預防病毒守則，趕快逃過這一劫，令生活重回昔日的正

常模式，親朋聚餐也好、出國旅行也罷，都不再是一種奢望。

