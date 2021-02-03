《ＩＰＯ反應》心通醫療超購７６８倍，一手中籤率７﹒５％

《經濟通通訊社３日專訊》微創醫療（００８５３）分拆旗下心通醫療（０２１６０）將於

明日上市，香港公開發售獲非常大幅超額認購約７６８倍，每股發售價定為１２﹒２元，為招股

價範圍１１﹒１至１２﹒２元之上限。有５６﹒７４萬份申請認購一手，每手１０００股，中籤

率為７﹒５％，認購４００手穩中一手；認購１０２８﹒１萬股的「頭錘飛」有１５７張，中籤

率為０﹒２９％。

由於香港公開發售超額認購逾１００倍，合共８２２４﹒８萬股發售股份已由國際發售重新

分配至香港公開發售，香港公開發售項下可供認購的股份已增至１﹒０２億股，佔全球發售項下

初步可供認購發售股份的５０％。

國際發售獲超額認購逾５３倍，共有２８１名承配人，國際發售項下發售股份最終數目為１

﹒０２億股。

所得款項淨額估計約２３﹒５６億元。當中約３０％將用於核心產品（即ＶｉｔａＦｌｏｗ

ＩＩ）；３﹒４％將用於首款商業化ＴＡＶＩ產品（即ＶｉｔａＦｌｏｗ）；２７％將用於目

前產品管線的其他產品；１５％將獲分配用於為通過併購、授權引進或股權投資等方式與包括醫

療器械企業及研究機構在內的全球賦能者合作擴展該公司的產品組合提供資金；１４﹒６％將用

於擴大該公司的產能並提高其生產ＶｉｔａＦｌｏｗ及ＶｉｔａＦｌｏｗ ＩＩ的能力；最後１

０％將用作該公司的營運資金及一般公司用途。（ｐｌ）

