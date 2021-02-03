【螞蟻整改】傳螞蟻集團和監管機構達重組計劃，成為金融控股公司

《經濟通通訊社３日專訊》據外電引述市場消息指出，螞蟻集團和中國監管機構達成重組計
劃，集團將由金融科技公司變成金融控股公司，接受類似銀行的資本要求。
據報螞蟻集團所有業務將納入控股公司，而非集團此前建議僅將金融業務納入新結構體。
據報，螞蟻集團整改計劃將在農曆新年假期前公布。（ｅｃ）
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