《經濟通通訊社３日專訊》融創中國（０１９１８）公布，預期截至去年１２月底止年度公
司擁有人應佔溢利較上年度增長超過３５％，主要由於物業銷售交付的面積增加，及股權投資產
生的金融資產公允價值變動收益所致。
同時，集團資本結構持續優化，於去年１２月３１日，預期集團的淨負債率低於１００％，
非受限現金短債比大於的淨負債率，剔除預收款項後的資產負債率低於８０％。
公司預期年度業績將於下月刊發。（ｋｉ）
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03/02/2021 08:06
【企業盈喜】融創中國（０１９１８）料去年溢利增長超過３５％
《經濟通通訊社３日專訊》融創中國（０１９１８）公布，預期截至去年１２月底止年度公
司擁有人應佔溢利較上年度增長超過３５％，主要由於物業銷售交付的面積增加，及股權投資產
生的金融資產公允價值變動收益所致。
同時，集團資本結構持續優化，於去年１２月３１日，預期集團的淨負債率低於１００％，
非受限現金短債比大於的淨負債率，剔除預收款項後的資產負債率低於８０％。
公司預期年度業績將於下月刊發。（ｋｉ）
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