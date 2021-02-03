【企業盈喜】融創服務（０１５１６）料去年溢利增長超過１２０％

《經濟通通訊社３日專訊》融創服務（０１５１６）發盈喜，料截至去年１２月３１日止，

公司擁有人應佔溢利較上年度增長超過１２０％，主要由於年度的在管建築面積大幅增加，及社

區增值服務的發展帶來收入的大幅增加，以及積極採取降本增效的舉措帶來的盈利水平的提升。

該公司將於３月刊發年度業績。（ｋｉ）

