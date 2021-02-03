《盤後部署》港股短線望企穩２９２００，舊經濟股發力才可攀升

《經濟通通訊社３日專訊》市場對於ＧＭＥ「夾淡倉事件」情緒冷卻，隔晚美股高收並連漲

兩日，亞洲股市今早持續攀升，惟港股受Ａ股拖累下，今早表現高開低走，其中阿里

（０９９８８）公布第三季純利升５２％，但市場對對其表現似乎「不賣帳」，今早股價低開低

走跌逾３％，拖累市場氣氛，加上地產股同樣受壓，恆隆（００１０１）、新世界

（０００１７）曾跌２至３％；惟尾市阿里股價止跌回升，有消息指螞蟻集團據悉與監管機構就

整改達成一致，最終恆指反彈高收，收報２９３０７，升５８點或升０﹒２０％，主板成交

２２１０﹒４２億元。國企指數報１１６５１，升４２點或升０﹒３７％。恆生科技指數報

１０１２５，升１４９點或升１﹒５０％。

內地Ａ股表現回吐，上證綜合指數報３５１７，跌１６點或跌０﹒４６％；深證成份指數報

１５２３３，跌１０２點或跌０﹒６７％。兩市全日成交９５３７億元人民幣，按日增加

５﹒８％。



＊大摩預料新興市場可能見頂，冠狀病毒再現新突變＊



大摩新興市場首席策略師Ｇａｒｎｅｒ表示任為，新興市場股市於１月創下歷史高位之後，

可能已經是本年度的高點，他解解ＭＳＣＩ新興指數不會再升的原因，其中包括銅價正在回調，

而銅價又與ＭＳＣＩ指數有密切關係；四國集團持續放水對股市發揮重要作用，但這種擴張會持

續放慢；美國通脹膨脹和經濟重新開啟的信心已經達到高點。還有包括美元企穩、盈利修正停滯

等因素，都是影響新興市場已經見頂的原因。

據英國媒體報道，當地衛生專家在新冠病毒變異的樣本株中再發現一種新變種，這種變種有

機會令病毒躲過人體免疫系統的攻擊。英國專家表示，出現突變並不意外，而突變是否會給病毒

帶來很大的成長優勢，還需要進一步觀察；研究又表示，部分變種病毒可能傳染力更強，但傳染

方式沒有改變，相信公共衛生措施可以控制病毒傳播。



＊港股短線仍需整固，望能企穩２９２００＊



港股上周連跌四日後，本周首兩日迎來大反彈，並衝上二萬九之上，本日股市受Ａ股及阿里

股價下跌影響，大市輕微回吐約百點之內，尾市再度反彈。港股短線而言需要一定時間整固才能

站穩再上，目標是希望能先能企穩１０天線（約２９２３６點），而本輪升浪單靠騰訊

（００７００）、阿里、友邦（００９４１）等股份抽高的話，力度可能仍受限制，因為這堆股

份已經估值頗高；如市場想要企穩三萬大關並持續向上的話，就要由舊經濟股發力，包括匯控

（００００５）、建行（００９３９）以及本地地產股攀升才可成事，否則大市以仍以高低波幅

為主，難以突破三萬關。（ｕｌ）

