【夾倉潮】遊戲驛站隔晚暴跌六成，市值蒸發２７０億美元

《經濟通通訊社３日專訊》遊戲驛站隔晚暴跌６０％，收報１００元（美元．下同）之下，

創歷來最大單日跌幅，市值亦由高位蒸發逾２７０億元。

美國討論區Ｒｅｄｄｉｔ的論壇Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｅｔｓ上的散戶曾追捧的院線

營運商ＡＭＣ、服裝零售商Ｅｘｐｒｅｓｓ亦都大跌。前者跌４１％，收報７﹒８４元，較上周

觸及的高位跌逾５０％，後者則跌３２％，市值以上周高位計蒸發逾四分三。（ａｌ）

