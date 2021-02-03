【夾倉潮】遊戲驛站隔晚暴跌六成，市值蒸發２７０億美元

《經濟通通訊社３日專訊》遊戲驛站隔晚暴跌６０％，收報１００元（美元．下同）之下，
創歷來最大單日跌幅，市值亦由高位蒸發逾２７０億元。
美國討論區Ｒｅｄｄｉｔ的論壇Ｗａｌｌ Ｓｔｒｅｅｔ Ｂｅｔｓ上的散戶曾追捧的院線
營運商ＡＭＣ、服裝零售商Ｅｘｐｒｅｓｓ亦都大跌。前者跌４１％，收報７﹒８４元，較上周
觸及的高位跌逾５０％，後者則跌３２％，市值以上周高位計蒸發逾四分三。（ａｌ）
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