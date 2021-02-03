《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨ｃ浪目標２７５９９

《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費

業、工業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為

海底撈（０６８６２）、平安好醫生（０１８３３）與美團（０３６９０），可用作買入其相關

認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，

則宜首選新世界發展（０００１７）、領展房產（００８２３）與中國平安（０２３１８）。

近日港股表現陰陽怪氣，今早（３日）恆指期貨開市淡友即發動攻勢；價位持續下跌，直至

到達小時圖保歷加通道中軸前才見支持。雖然通道中軸支持仍在上移中，通道頂部阻力上移速度

顯著放緩，代表昨天（２日）高位２９４３８有機會已經是（４）－ｂ浪或（３）－４－ｂ浪的

終點。加上日線圖形勢一直未見轉好，本欄不會將自２８０３９起的升浪視作（５）浪或（３）

－５浪上升過程。在此必須提醒大家，若（４）－ｃ浪或（３）－４－ｃ浪下跌過程真的已經開

始，量度跌浪目標為２９４３８－（３０１５８－２８３１９）＝２７５９９。

《經濟通及交易通首席顧問 梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

