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即市新聞

03/02/2021 12:50

《窩輪豪情－梁業豪》恒指期貨ｃ浪目標２７５９９

　　《窩輪豪情》各主要行業類別中，現時超短線（即市至一星期）表現最強者為非必需性消費
業、工業與醫療保健業。此外，恆生綜合大型股指數成分股中，超短線投機價值最高的股票現為
海底撈（０６８６２）、平安好醫生（０１８３３）與美團（０３６９０），可用作買入其相關
認購權證或牛證圖利時的參考。至於用作買入相關認沽權證或熊證超短線圖利時應參考的股票，
則宜首選新世界發展（０００１７）、領展房產（００８２３）與中國平安（０２３１８）。
　　近日港股表現陰陽怪氣，今早（３日）恆指期貨開市淡友即發動攻勢；價位持續下跌，直至
到達小時圖保歷加通道中軸前才見支持。雖然通道中軸支持仍在上移中，通道頂部阻力上移速度
顯著放緩，代表昨天（２日）高位２９４３８有機會已經是（４）－ｂ浪或（３）－４－ｂ浪的
終點。加上日線圖形勢一直未見轉好，本欄不會將自２８０３９起的升浪視作（５）浪或（３）
－５浪上升過程。在此必須提醒大家，若（４）－ｃ浪或（３）－４－ｃ浪下跌過程真的已經開
始，量度跌浪目標為２９４３８－（３０１５８－２８３１９）＝２７５９９。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（專頁：ｆａｎｓ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）

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