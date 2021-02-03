《古臣周記－古臣》聽親雲端股唔使頭痕，ＳａａＳ股微盟確係醒神

《古臣週記》隨住新冠疫情爆發，「宅經濟」概念就開始灸手可熱，而神州位列全球第二大

雲服務孖屐，中概雲計算股就更加吃香！市場分析機構Ｃａｎａｌｙｓ數據顯示，舊年神州雲基

礎設施服務支出猛增六成五，首次超過５０億美金，雲服務消費增長勢頭強勁。

正當科指破萬關後回落之際，一眾雲端股近日都齊齊回吐，阿臣認為近期正是建倉良機，一

來神州「十四五」規劃強調「科技自立自強」，跟國策走實冇死；二來雲應用為發展大趨勢；三

來神州雲計算業務正處於高速發展期。總言之，雲端板塊的確有唔錯潛力。



＊何謂ＳａａＳ？＊



「股神」巴菲特話齋，唔好投資你唔了解嘅事物。先等阿臣幫大家搞清楚咩係雲概念。雲計

算就係通過網絡去連結伺服器，從而儲存同處理資料。雲概念股大致可以分為三個板塊，一、基

礎設施即服務（ＩａａＳ），二、平台即服務（ＰａａＳ），及三、軟件即服務（ＳａａＳ）。

第一種係「硬體」──ＩａａＳ服務簡單嚟講，就係將主機同網路設備租借出去，為客戶提

供實體上嘅計算資源，例如阿里巴巴（０９９８８）旗下嘅阿里雲就會將運算能力同儲存空間租

俾其他公司，再按使用量收錢。

第二種係「平台」──ＰａａＳ服務就更進一步，為客戶提供一個簡單易用嘅工具平台，等

佢哋可以係雲端平台上開發自己需要嘅系統或者產品，Ｇｏｏｇｌｅ Ａｐｐ Ｅｎｇｉｎｅ同

Ｗｉｎｄｏｗｓ Ａｚｕｒｅ就係其中嘅例子。

第三種係「軟體」──ＳａａＳ就更加方便，客戶係咩都唔使做，只需要用供應商提供嘅軟

件服務，連下載落部電腦到都慳返，Ｇｏｏｇｌｅ Ｄｏｃ同Ｇｍａｉｌ就係好例子。



＊三舊雲中ＳａａＳ最有錢途＊



ＳａａＳ距離小市民生活最近，「錢」景亦最大。依家ＳａａＳ係全球收入最高嘅雲業務，

根據Ｇａｒｔｎｅｒ統計，ＳａａＳ服務２０１９年全球收益高達９４８億美金，領先ＰａａＳ

嘅６１４億美金，同ＩａａＳ嘅３８９億美金。業界普遍認為ＳａａＳ會繼續成為雲業務嘅主要

支柱，分析認為ＳａａＳ收益喺２０２１年會增長佔成個雲計算行業嘅七成五。

神州研究機構艾瑞諮詢統計，２０１９年神州企業級ＳａａＳ市場規模係３６２﹒１億銀人

仔，按年增長咗４８﹒７巴仙，初步估計２０２０年規模有成５３３﹒４億銀人仔，２０２１年

預測增長率都有４１﹒８巴仙，預計２０２２年規模將會破千億。對比花旗國已經有多間

ＳａａＳ上市公司市值超過千億美金，神州ＳａａＳ行業仲處於發展初期，２０１９年企業ＩＴ

支出只係佔神州ＧＤＰ嘅１６﹒４巴仙。按照港股嘅標桿ＳａａＳ企業中國有贊（０８０８３）

同微盟（０２０１３）市值分別只有６１１億及５７０億港紙，距離千億美金仍有一大段路要走

，要把握雲計算發展黃金十年，ＳａａＳ絕對係主角。



＊國策疫情齊加持＊



新冠疫情大力推動神州企業數字化轉型，傳統線下餐飲、零售同探購活動被迫加速轉向線上

活動，零售電商、協同辦公同數字化採購ＳａａＳ服務需求大增，各類ＳａａＳ企業都響呢段時

間得到大量新用戶，雲業務孖屐被大大激活。

去年以嚟，神州先後出台《中小企業數字化賦能專項行動方案》、《關於推進「上雲用數賦

智」行動培育新經濟發展實施方案》等政策，都提到要加快企業上雲，喺政策助推下企業雲服務

投資建設加快，ＳａａＳ行業將迎來加速發展。

德勤中國表示，為咗節省資金、增強靈活性名推動創新，企業紛紛上雲，估２０２１至２５

年雲端收入增長將保持喺三成或更高。又預計雲端成本支出到２０２２年將達到１５００億銀人

仔。



＊ＳａａＳ第一股：微盟＊



所以咁多隻ＳａａＳ股揀邊隻好？阿臣就同大家比較下幾隻ＳａａＳ龍頭。

金蝶（００２６８）一直都係軟件業龍頭，近年銳意發展雲業務，雖然股價一直反覆向上，

但其實佢ＳａａＳ業務處於過渡期，２０２０年度錄得虧損介乎２﹒５億至３﹒５億銀，轉型成

本影響之下，金蝶未來一兩年盈利難有突破，近期升幅似乎都係反映孖屐對佢嘅樂觀情緒。

要數龍頭，不得不提阿里（０９９８８），畢竟佢旗下阿里雲收入佔舊年神州雲基礎設施支

出四成，阿里雲亦喺之前宣布，未來３年將投入２０００億銀人仔作研發及建設數據中心之用，

但由於佢業務側重ＩａａＳ，而收入增長計，ＳａａＳ比重較多嘅企業先係阿臣心頭好。

如果要揀龍頭股，又要中短線內有高增長，咁最受孖屐追捧嘅微盟（０２０１３）真係不二

之選。微盟係ＱＱ（００７００）最大ＳａａＳ嘅服務供應商，以微信為主要平台。服務行業應

用包羅萬有，零售、餐廳、酒店同旅遊等等嘅解決方案都應有盡有，其中最大金蛋就係直播電商

，特別係微信小程序開放小程序直播功能，作為微信生態鏈ＳａａＳ供應商，微盟當然直接受益

。ＱＱ唔單止係微盟嘅第二大股東，而微盟更加係公眾號、小程序、騰訊廣告、騰訊智慧零售等

微信生態嘅頭部合作夥伴。微信生態愈趨完善，微盟長期有增長真心冇咩疑慮。

瑞銀近日就唱好佢，認為佢喺不斷加速發展嘅ＳａａＳ行業中有領導地位，微盟２０１９年

錄得３﹒１２億銀人仔盈利，隨著愈來愈多商家留意微信小程序，微盟增長前景更加明顯，同Ｑ

Ｑ加強合作更加產生協同效應，預計佢ＳａａＳ銷售複合年增長率有成四成一。

微盟除咗同ＱＱ啱嘴型，近期開始都埋阿里堆。微盟宣布同阿里旗下支付寶達成合作，將智

慧餐飲接入支付寶小程序，同微盟有合作嘅商家將可以享受支付寶平台嘅流量紅利，提升獲客效

率。微盟ＳａａＳ業務同神州電商平台緊密相連，更加專注同ＱＱ阿里等大客戶做生意。大摩指

，微盟計劃喺今年將大客戶收入貢獻率提高到三成，２０２５年目標係五成，加速同大型流量平

台合作。除咗上述兩個之外，快手（０１０２４）、嗶哩嗶哩、豆瓣同小紅書都係佢ｐａｒｔｎ

ｅｒ，睇嚟微盟的確係有實際有姿勢。



＊微盟待調整２２銀先入＊



當然，好嘢自然多人爭！唔講咁遠，單單舊年底到依家２月頭，微盟股價已經升咗近八成，

估值經已衝上太空。

睇返市銷率，據彭博綜合預測，再以今日１１點股價２４﹒９５銀計算，微盟２０２０年預

測市銷率約２１倍，２０２１年預測市銷率約１４倍，同行金蝶２０２０年預測市銷率約３０倍

，２０２１年預測市銷率約２６倍，可見微盟營收按年增長速度較同行理想，投資價值都愈來愈

大。

微盟近期高位整固之後有機會開始新一輸升浪，等佢去返廿銀似乎唔實際，調整至２２銀左

右買第一注，短線目標先上望２８銀，耐心持有或者年尾上到４４銀破千億市值都有機。

另外，個市咁旺避險情緒低落，阿臣決定換馬，喺星期一（１日）朝早以１３５０銀沽出咗

一手ＳＰＤＲ金ＥＴＦ，套現１３５００銀，大約淨賺２５００銀，然後同日以１３﹒５銀入咗

一手１０００股世茂服務（００８７３），一來一回個倉仍然得返三千幾蚊現金。



表列截至２月３日上午１１時阿臣投資組合表現：



股份 股數 平均買入價（元） 現價（元） 總值（元）

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港股：

平安好醫生 ２００股 ５２﹒９０ １０６﹒３０ ２１２６０

港交所 １００股 ２６４﹒５０ ５２２﹒５０ ５２２５０

寶尊電商 １００股 ８２﹒９０ １０１﹒１０ １０１００

九龍倉置業 ２０００股 ３２﹒００ ４０﹒７０ ８１４００

京東集團 ５０股 ３０６﹒００ ３７５﹒４０ １８７７０

中金公司 ２０００股 １８﹒２２ ２０﹒９０ ４１８００

福萊特玻璃 １０００股 ３２﹒６０ ３３﹒９０ ３３９００

世茂服務 １０００股 １３﹒５０ １４﹒１６ １４１６０

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股票市值 ： ２７３６４０元

剩餘現金 ： ３２６４元

組合淨值 ： ２７６９０４元

組合本月收益表現： ＋３﹒１％（截至上月底止組合淨值：２６８５９４元）

組合累計收益表現：＋１６３﹒８％（本金１０５０００元計）（２０１６年８月開倉）



＊數據截至２月３日上午１１時正

