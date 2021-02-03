《談國論企－黎偉成》製造業ＰＭＩ　１月份擴張放緩尚可

《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年１月份擴張力度，無疑比

２０２０年１２月份有所放緩，但仍高於上年同期５０之數高１﹒３個百分點，且創造連續１１

個月擴張，充分顯示政府防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９使經濟復甦佳效持續。國家最新推行的

「國內大循環、國內國際雙循環」和「需求側、供給側」互配合等政策，會使國民經濟在

２０２１年更加確切地穩中有進提升及發展，製造業當然受惠不淺。



＊防控惡疫達效促新訂單生產保持擴張＊



來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２１年１月份達

５１﹒３（見附表），２０２０年１２月份的５１﹒９低０﹒６個百分點，擴張力度較對上一個

月環比回落的０﹒２個百分點要高０﹒４個百分點，但此數仍高於２０２０年８月份的５１，相

對於上年１月份的５０更高１﹒３個百分點。新冠肺疫僅使中國的ＰＭＩ在２月份低處３５﹒７

，便迅於３月份轉擴張，故政府肯定會繼續及時和嚴格防控惡疫，確保經濟維持積極、正面、提

質成長步伐。

ＰＭＩ的連擴幅度有所收窄，得加以注視，特別是（一）訂單，重點當然在於（Ｉ）出口新

訂單，分類指數於２０２１年１月份環比大幅回落１﹒１個百分點５０﹒２，險踞臨界點５０以

上，連同２０２０年１２月份５１﹒３環跌０﹒５個百分點，乃二連跌，跌幅更有所擴大，似乎

意味歐美以至亞洲等主要市場的經濟，備受惡疫衝擊，有頗不少國家或地區得封城甚至封國，使

經濟活動和市民需求明顯收縮。

但中國製造業的出口新訂單的擴張速度只是放緩，而各種各樣商品仍然相對價廉物美，製造

業的生產經營活動預期即使環比大幅減少１﹒９個百分點，所處的５７﹒９，與去年同期相若。

製造業未有淡看業務前景，可見之於（ＩＩ）以外銷為主的進口訂單，表現不太差，分類指

數於２０２１年１月份環比減少０﹒６個百分點，減幅比出口訂單所減少減０﹒５個百分點，且

所處的４９﹒８，只是略為低於臨界點，而２０２０年１２月份５０﹒４環比回落０﹒５個百分

點，連同１１月份５０﹒９環比增０﹒１個百分點、１０月份５０﹒８升０﹒４個百分點、９月

份５０﹒４環比更急升１﹒４個百分點，重返臨界點以上的５０﹒４擴張水平有四個月，仍有良

好啟示。

（ＩＩＩ）製造業在手訂單分類指數於２０２１年１月份達４７﹒３，環比反而稍為增長０

﹒２個百分點，與２０２０年１２月份４７﹒１環比升０﹒４個百分點，連續兩個月收窄收縮

。

由是（ＩＶ）製造業的整體新訂單，分類指數於２０２１年１月份即使環比減少１﹒３個百

分點，仍處臨界點以上的５２﹒３，２０２０年１２月達５３﹒６環比回落０﹒３個百分點，即

使二連跌，惟１１月份５３﹒９大升１﹒１個百分點、１０月份則持平於對上一個月５２﹒８、

９月份環比增０﹒８個百分點和８月份５２與７月份５１﹒７環比皆升０﹒３個百分點，６月

５１﹒４環比增０﹒５個百分點，足見出口與內需的情況改善尚穩，屬不差的景象。



＊製造企業對生產經營前景仍然樂觀＊



問題是世界各地（ｉ）疫情及經濟仍存巨困，故中國製造業的出口新訂單在未來一段時間仍

存在隱憂，和（ｉｉ）拜登入主白宮，中美經貿關係未必緩和，使中國出口不宜過份樂觀。

新訂單擴張力度放緩，對（二）製造業的生產，亦造成一定的負面影響，分類指數於

２０２１年１月僅達５３﹒５，環比回落０﹒７個百分點，連同２０２０年１２月份５４﹒２環

比回落０﹒５個百分點，已為連續兩個月擴張力度收縮之象，惟此數較２０２０年同期的５０高

１﹒３個百分點。

其他良性因素，有（三）生產成本和銷售價格保持相對穩勢，特別是（１）主要原材料購進

價格，分類指數於１月份即使達６７﹒１，環比大幅下跌０﹒９個百分點，對上一個月即

２０２０年１２月為６８大增５﹒４個百分點。但（２）出廠價格分類指數於是月份５７﹒２，

環比跌１﹒７個百分點，指數低於原材料購進價格９﹒９個百分點，足見製造企業控成本取得良

性效益。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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１月╱２０２０ ５１﹒３ －０﹒６

１２月╱２０２０ ５１﹒９ －０﹒２

１１月╱２０２０ ５２﹒１ ＋０﹒７

１０月╱２０２０ ５１﹒４ －０﹒１

９月╱２０２０ ５１﹒４ ＋０﹒５

８月╱２０２０ ５１﹒０ －０﹒１

７月╱２０２０ ５１﹒１ ＋０﹒２

６月╱２０２０ ５０﹒９ ＋０﹒３

５月╱２０２０ ５０﹒６ －０﹒２

４月╱２０２０ ５０﹒８ －１﹒２

３月╱２０２０ ５２﹒０ ＋１６﹒３

２月╱２０２０ ３５﹒７ －１４﹒３

１月╱２０２０ ５０﹒０ －０﹒２

１２月╱２０１９ ５２﹒２ 持平

１１月╱２０１９ ５２﹒２ ＋０﹒９

１２月╱２０１８ ４９﹒４ －０﹒６

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

