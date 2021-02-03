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03/02/2021 09:30

《談國論企－黎偉成》製造業ＰＭＩ　１月份擴張放緩尚可

　　《談國論企》中國製造業採購經理指數ＰＭＩ於２０２１年１月份擴張力度，無疑比
２０２０年１２月份有所放緩，但仍高於上年同期５０之數高１﹒３個百分點，且創造連續１１
個月擴張，充分顯示政府防控新冠肺炎ＣＯＶＩＤ－１９使經濟復甦佳效持續。國家最新推行的
「國內大循環、國內國際雙循環」和「需求側、供給側」互配合等政策，會使國民經濟在
２０２１年更加確切地穩中有進提升及發展，製造業當然受惠不淺。
　
＊防控惡疫達效促新訂單生產保持擴張＊
　
　　來自中國國家統計局所發布的最新數據，中國製造業經理採購指數於２０２１年１月份達
５１﹒３（見附表），２０２０年１２月份的５１﹒９低０﹒６個百分點，擴張力度較對上一個
月環比回落的０﹒２個百分點要高０﹒４個百分點，但此數仍高於２０２０年８月份的５１，相
對於上年１月份的５０更高１﹒３個百分點。新冠肺疫僅使中國的ＰＭＩ在２月份低處３５﹒７
，便迅於３月份轉擴張，故政府肯定會繼續及時和嚴格防控惡疫，確保經濟維持積極、正面、提
質成長步伐。
　　ＰＭＩ的連擴幅度有所收窄，得加以注視，特別是（一）訂單，重點當然在於（Ｉ）出口新
訂單，分類指數於２０２１年１月份環比大幅回落１﹒１個百分點５０﹒２，險踞臨界點５０以
上，連同２０２０年１２月份５１﹒３環跌０﹒５個百分點，乃二連跌，跌幅更有所擴大，似乎
意味歐美以至亞洲等主要市場的經濟，備受惡疫衝擊，有頗不少國家或地區得封城甚至封國，使
經濟活動和市民需求明顯收縮。
　　但中國製造業的出口新訂單的擴張速度只是放緩，而各種各樣商品仍然相對價廉物美，製造
業的生產經營活動預期即使環比大幅減少１﹒９個百分點，所處的５７﹒９，與去年同期相若。
　　製造業未有淡看業務前景，可見之於（ＩＩ）以外銷為主的進口訂單，表現不太差，分類指
數於２０２１年１月份環比減少０﹒６個百分點，減幅比出口訂單所減少減０﹒５個百分點，且
所處的４９﹒８，只是略為低於臨界點，而２０２０年１２月份５０﹒４環比回落０﹒５個百分
點，連同１１月份５０﹒９環比增０﹒１個百分點、１０月份５０﹒８升０﹒４個百分點、９月
份５０﹒４環比更急升１﹒４個百分點，重返臨界點以上的５０﹒４擴張水平有四個月，仍有良
好啟示。
　　（ＩＩＩ）製造業在手訂單分類指數於２０２１年１月份達４７﹒３，環比反而稍為增長０
﹒２個百分點，與２０２０年１２月份４７﹒１環比升０﹒４個百分點，連續兩個月收窄收縮

　　由是（ＩＶ）製造業的整體新訂單，分類指數於２０２１年１月份即使環比減少１﹒３個百
分點，仍處臨界點以上的５２﹒３，２０２０年１２月達５３﹒６環比回落０﹒３個百分點，即
使二連跌，惟１１月份５３﹒９大升１﹒１個百分點、１０月份則持平於對上一個月５２﹒８、
９月份環比增０﹒８個百分點和８月份５２與７月份５１﹒７環比皆升０﹒３個百分點，６月
５１﹒４環比增０﹒５個百分點，足見出口與內需的情況改善尚穩，屬不差的景象。
　
＊製造企業對生產經營前景仍然樂觀＊
　
　　問題是世界各地（ｉ）疫情及經濟仍存巨困，故中國製造業的出口新訂單在未來一段時間仍
存在隱憂，和（ｉｉ）拜登入主白宮，中美經貿關係未必緩和，使中國出口不宜過份樂觀。
　　新訂單擴張力度放緩，對（二）製造業的生產，亦造成一定的負面影響，分類指數於
２０２１年１月僅達５３﹒５，環比回落０﹒７個百分點，連同２０２０年１２月份５４﹒２環
比回落０﹒５個百分點，已為連續兩個月擴張力度收縮之象，惟此數較２０２０年同期的５０高
１﹒３個百分點。
　　其他良性因素，有（三）生產成本和銷售價格保持相對穩勢，特別是（１）主要原材料購進
價格，分類指數於１月份即使達６７﹒１，環比大幅下跌０﹒９個百分點，對上一個月即
２０２０年１２月為６８大增５﹒４個百分點。但（２）出廠價格分類指數於是月份５７﹒２，
環比跌１﹒７個百分點，指數低於原材料購進價格９﹒９個百分點，足見製造企業控成本取得良
性效益。《資深財經評論員　黎偉成》
（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）
　
　　　　　　　　　　　中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）
　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　指數　　　月環比（個分點）
　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　　１月╱２０２０　　　　５１﹒３　　　　－０﹒６
　　　　　　１２月╱２０２０　　　　５１﹒９　　　　－０﹒２
　　　　　　１１月╱２０２０　　　　５２﹒１　　　　＋０﹒７
　　　　　　１０月╱２０２０　　　　５１﹒４　　　　－０﹒１
　　　　　　　９月╱２０２０　　　　５１﹒４　　　　＋０﹒５
　　　　　　　８月╱２０２０　　　　５１﹒０　　　　－０﹒１
　　　　　　　７月╱２０２０　　　　５１﹒１　　　　＋０﹒２
　　　　　　　６月╱２０２０　　　　５０﹒９　　　　＋０﹒３
　　　　　　　５月╱２０２０　　　　５０﹒６　　　　－０﹒２
　　　　　　　４月╱２０２０　　　　５０﹒８　　　　－１﹒２
　　　　　　　３月╱２０２０　　　　５２﹒０　　　＋１６﹒３
　　　　　　　２月╱２０２０　　　　３５﹒７　　　－１４﹒３
　　　　　　　１月╱２０２０　　　　５０﹒０　　　　－０﹒２
　　　　　　１２月╱２０１９　　　　５２﹒２　　　　　持平
　　　　　　１１月╱２０１９　　　　５２﹒２　　　　＋０﹒９
　　　　　　１２月╱２０１８　　　　４９﹒４　　　　－０﹒６
　　　　　　１２月╱２０１７　　　　５１﹒６　　　　－０﹒２
　　　　　　１２月╱２０１６　　　　５１﹒４　　　　－０﹒２
　　　　　　１２月╱２０１５　　　　４９﹒７　　　　＋０﹒１
　　　　　　１２月╱２０１４　　　　５０﹒１　　　　－０﹒２
　　　　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　　　　資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心
　　　　　　資料整理：黎偉成

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