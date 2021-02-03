《異動股》阿里巴巴開挫近４％，螞蟻上市計劃存重大不確定性

《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）透露，螞蟻集團正制定整改方案，該方

案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大不確定性。目前尚無

法全面準確評估這些變化和不確定性對其的影響。

阿里績後隔晚在美股價下跌３﹒８１％。港股開跌３﹒９２％，報２４９﹒８元，穿十天線

（２５４元），成交約３３８萬股，涉資８﹒５５億元。

阿里去年第四季純利按年升５２％，至約７９４﹒２７億元人民幣。收入按年升３７％，至

２２１０﹒８４億人幣。第三季經調整ＥＢＩＴＤＡ按年增長２２％，阿里雲於本季度經調整

ＥＢＩＴＡ轉正數。

另外，集團擬在美國發行以美元計價的包括在可持續金融框架下發行的債券在內的優先無抵

押債券。本金總額、利率、到期日和其他條款尚未確定。消息指，集團計劃集資最多５０億美元

，其中最高到期年限為４０年。

同業京東集團（０９６１８）開升０﹒２１％，報３７３﹒２元。

現時，恆生指數報２９３０５，升５６點或升０﹒１９％，主板成交６６﹒９９億元。國企

指數報１１６４７，升３８點或升０﹒３３％。恆生科技指數報１００５６，升８０點或升

０﹒８０％。

即月期指新報２９１５２，跌７８點，低水１５３點。即月國指期貨報１１６０２，跌９點

，低水４６點。即月科指期貨新報１０００４，升９點，低水１８點。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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阿里巴巴（０９９８８） ２４９﹒８０元 跌３﹒９２％

阿里健康（００２４１） ２７﹒００元 升１﹒８９％

阿里影業（０１０６０） １﹒０４元 升０﹒９７％

高鑫 （０６８０８） ７﹒４３元 跌０﹒９３％



騰訊 （００７００） ７３４﹒００元 升１﹒３１％

小米 （０１８１０） ２９﹒８０元 升０﹒３４％

美團 （０３６９０） ４１０﹒００元 升３﹒８０％

京東集團（０９６１８） ３７３﹒２０元 升０﹒２１％

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（ｎｓ）

