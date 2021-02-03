【科創板】上交所中止微眾信科科創板發行，實控人被司法機關偵查

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕３日上海專電》上交所昨日（２日）公告稱，深圳微眾信科

因發行人及其控股股東、實際控制人涉嫌貪污、賄賂、侵佔財產、挪用財產或者破壞社會主義市

場經濟秩序的犯罪，或者涉嫌欺詐發行、重大信息披露違法或其他涉及國家安全、公共安全、生

態安全、生產安全、公眾健康等領域的重大違法行為，被立案調查或者被司法機關立案偵查，尚

未結案。根據相關規定，上交所中止其發行上市審核。

微眾信科被業內譽為「徵信科技第一股」，其科創板申請於去年６月２２日獲上交所受理，

１２月７日首發過會。

雖然上交所並未提到接受調查的控股股東名字，但根據微眾信科招股書顯示，公司控股股東

為深圳市中潤四方信息技術有限公司，實際控制人為孫淏添；第二大股東為螞蟻集團全資子公司

雲鑫創投，其餘股東還包括海通證券（０６８３７）（滬：６００８３７）、華林證券

（００２９４５）和「湧金系」掌門人陳金霞。

微眾信科成立於２０１４年９月，是一家科技型徵信企業，總部位於深圳。微眾信科於

２０１５年獲得企業徵信備案，２０１７年獲得國家高新技術企業資質認定，２０１８年成為發

改委首批綜合信用服務機構試點單位，２０１９年成為國家公共信用信息中心首批信用修復服務

機構。螞蟻、微眾銀行、江蘇銀行（滬：６００９１９）為該公司前五大客戶。

