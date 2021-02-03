《午市前瞻》港股暫向上乏力，基本面良好料短線企穩廿天線

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股造好，科技巨企績前上漲，三大指數均升超過１％。港
股承接高開５６點，但重磅科技股榮辱互見，阿里巴巴（０９９８８）隨ＡＤＲ及美股低開近４
％，拖累大市氣氛，旺角大型商場爆疫更令地產股全線向下，疫情憂慮下恆指表現失色，一度挫
近３００點，見２８９６７，失守二萬九關。惟石油股表現撐市，令港股跌幅收窄，最終恆指半
日收報２９１１０，跌１３７點或跌０﹒４７％，主板成交１２３２﹒８１億元。國指報１１６
１２，升３點。科指報１０１２２，升１４６點或升１﹒４７％，再度突破萬點關，其中貓眼（
０１８９６）半日升１０﹒４４％，報１５﹒０２元，為科指最佳成分股。
內地兩市微揚，上證綜指報３５４０，升６點或升０﹒２０％，成交２５２８﹒１０億元人
民幣。深證成指報１５４１９，升８４點或升０﹒５５％，成交３２６９﹒５３億元人民幣。
重磅股普軟，友邦（０１２９９）跌１﹒７９％，報９６元；匯控（００００５）軟０﹒６
１％，報４０﹒７元；港交所（００３８８）微升０﹒２９％，報５２２﹒５元；建行（００９
３９）微跌０﹒１７％，報５﹒８７元。
＊阿里業績勝預期仍軟，半日挫近４％＊
阿里巴巴績後隔晚在美股價下跌，又指螞蟻集團上市計劃存在重大不確定性，亦有傳發行
５０億美元債券，純利收入有明顯增長仍要見跌，半日挫３﹒８５％，報２５０元，為半日最差
表現藍籌；騰訊（００７００）反駁抖音壟斷指控，半日揚１﹒０４％，報７３２元；美團（０
３６９０）繼續受捧，盤中高見４１４﹒４元破頂，半日漲３﹒８％，報４１０元，為半日最佳
表現藍籌；京東集團（０９６１８）升１﹒１８％，報３７６﹒８元，暫連升３日，累計升幅８
﹒９６％；小米（０１８１０）軟１﹒６８％，報２９﹒２元。
＊黃偉康：阿里巴巴短期續橫行，不建議入市＊
港股連彈兩日後，今早高開低走，曾挫２８１點失兩萬九。安里控股主席兼行政總裁黃偉康
向《經濟通通訊社》表示，大市向上乏力是由於北水將暫緩流入，加上投資者普遍持觀望態度。
他表示，港股早前升幅主要源於北水流入，但農曆新年將至，內地休市後將影響成交額。不過，
他認為港股短期調整已完結，基本面仍然保持良好，在人民銀行態度維持不變下，相信今年「放
水」與去年相若，大市於新年後資金再入市後可望回升，相信新年前企穩廿天線（約２８８８４
點），向上阻力為２９８００點。
阿里巴巴公布季績，黃偉康認為其表現不俗，但未就「反壟斷法」提出實際應對方法，加上
受馬雲言論拖累，股價仍然受壓。他認為，受制中央或其政策，即使馬雲早前曾透過視訊露面，
仍未能釋除投資者的憂慮。黃偉康認為，該股短期會於２３０至２５０元區間橫行，他提醒，儘
管阿里巴巴目前落後其他科技股，但未見追落後的誘因，不建議投資者現時入市。對於持貨者，
他坦白不應非理性地眷戀，反而應看準時機換馬，迎接港股未來升浪。（ｋｉ、ｐｌ）
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