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即市新聞

03/02/2021 17:50

【北水炒Ｄ乜】淨流入１３０﹒１億人幣，買騰訊藥明生物沽小米

　　《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股三大指數續回升，港股高開５６點，報２９３０５點，
甫開倒跌，曾挫２８１點，見２８９６７點全日低，在廿天線（約２８８９４點）前有支持，午
後跌幅收窄，尾市更倒升，最終收報２９３０７，升５８點或０﹒２％，重上１０天線（約２９
２５０）。恆指連升三日累漲１０２３點。
　　按額度計算，北水全日淨流入１３０﹒１億元人民幣，減少２３﹒４％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、藥明生物（０２２６９）、中國海洋石油（００８８３）
；淨賣出最多的依次是小米集團（０１８１０）、中芯國際（００９８１）、保利協鑫能源
（０３８００）。
　　主板成交２２１０﹒４２億元減少２％。其中港股通成交６２５﹒７億元，佔總成交
２８﹒３％。

＊北水再掃騰訊，淨流入２２億元＊

　　騰訊控股升１﹒５９％報７３６元，北水淨買入２２﹒２億元。
　　藥明生物跌２﹒３３％報１１７﹒６元，北水淨買入２０﹒３億元。
　　中海油升３﹒５５％報８﹒４６元，北水淨買入１８﹒１億元。
　　小米集團跌２﹒５３％報２８﹒９５元，北水淨賣出４﹒３億元。

　　表列全日北水淨買入及淨沽出最多港股：

　　股份名稱　　　　（編號）　　　　　　淨買入＋╱淨賣出－　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　　淨買入最多港股：
　　騰訊控股　　　　（００７００）　　　　　２２﹒２２
　　藥明生物　　　　（０２２６９）　　　　　２０﹒３５
　　中國海洋石油　　（００８８３）　　　　　１８﹒１２
　　美團　　　　　　（０３６９０）　　　　　１３﹒８８
　　中國移動　　　　（００９４１）　　　　　　７﹒５３

　　淨沽出最多港股：
　　小米集團　　　　（０１８１０）　　　　　－４﹒２７
　　中芯國際　　　　（００９８１）　　　　　－１﹒５７
　　保利協鑫能源　　（０３８００）　　　　　－０﹒５１
　　綠葉製藥　　　　（０２１８６）　　　　　－０﹒０６
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－　
　（ｃａ）

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