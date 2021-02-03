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即市新聞

03/02/2021 15:33

《美元走勢－羅明立》技術走勢看高一線，美匯先上望９２水平

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　　　１０５﹒０５　　　１０４﹒９２　　　１０５﹒０４
　　　歐元╱美元　　　　１﹒２０５０　　　１﹒２０３５　　　１﹒２０３６
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３６８３　　　１﹒３６４５　　　１﹒３６５０
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒８９８６　　　０﹒８９７０　　　０﹒８９８５
　　　美元╱港元　　　　７﹒７５１７　　　７﹒７５０７　　　７﹒７５１０
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
　　《美元走勢》美元周二（２日）維持強勢，但高位再推升的力度似乎不足。歐元區第四季經
濟增長初值報－０﹒７％，較對上一季大幅回落但收縮情況較預期細。拜登就刺激經濟方案跟共
和黨議員會面，雖然雙方對會面都作出正面評價，但有消息指白宮仍然會借議會的優勢盡快推進
方案，換來是兩黨關系的削弱。散戶轉戰白銀市場的行動引發監管機構關注，在交易所上調保證
金後，銀價大幅回落。銀市規模非個別股票能比擬，雖然白銀或有基本面的利好因素，但相信難
以出現之前ＧＭＥ股價瘋狂漲升的情況。
　　美匯突破９１並高見９１﹒２７，技術走勢可看高一線，先上望９２水平。歐元最終跌穿
１﹒２０５０，暫時跌幅克制，仍有機會下試１﹒１９５０╱７０。
　　　　　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　　美元╱日圓　　沽出日圓　　１０４﹒５０　　　１０５﹒８０　　　１０４﹒００
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒２０６０　　　１﹒１９７０　　　１﹒２１０５
　　　英鎊╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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