《美元走勢－羅明立》技術走勢看高一線，美匯先上望９２水平

最高 最低 東京收市

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美元╱日圓 １０５﹒０５ １０４﹒９２ １０５﹒０４

歐元╱美元 １﹒２０５０ １﹒２０３５ １﹒２０３６

英鎊╱美元 １﹒３６８３ １﹒３６４５ １﹒３６５０

美元╱瑞郎 ０﹒８９８６ ０﹒８９７０ ０﹒８９８５

美元╱港元 ７﹒７５１７ ７﹒７５０７ ７﹒７５１０

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《美元走勢》美元周二（２日）維持強勢，但高位再推升的力度似乎不足。歐元區第四季經

濟增長初值報－０﹒７％，較對上一季大幅回落但收縮情況較預期細。拜登就刺激經濟方案跟共

和黨議員會面，雖然雙方對會面都作出正面評價，但有消息指白宮仍然會借議會的優勢盡快推進

方案，換來是兩黨關系的削弱。散戶轉戰白銀市場的行動引發監管機構關注，在交易所上調保證

金後，銀價大幅回落。銀市規模非個別股票能比擬，雖然白銀或有基本面的利好因素，但相信難

以出現之前ＧＭＥ股價瘋狂漲升的情況。

美匯突破９１並高見９１﹒２７，技術走勢可看高一線，先上望９２水平。歐元最終跌穿

１﹒２０５０，暫時跌幅克制，仍有機會下試１﹒１９５０╱７０。



方向 入市價 目標位 止蝕

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美元╱日圓 沽出日圓 １０４﹒５０ １０５﹒８０ １０４﹒００

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒２０６０ １﹒１９７０ １﹒２１０５

英鎊╱美元 觀 望

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

