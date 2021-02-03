《國企紅籌》聯想集團（９９２）首三季多賺五成至９﹒１８億美元

《經濟通通訊社３日專訊》聯想（００９９２）公布，截至２０２０年１２月３１日期間

，首三季錄得盈利為９﹒１８億元（美元．下同），按年升４７﹒３５％；每股盈利為７﹒７美

仙。

期內，收入增加１２﹒４％，約為４５１﹒１２億元；毛利上升８﹒９９％，至７０﹒８億

元。毛利率下降０﹒５個百分點，至１５﹒７％。（ｈｏ）

