《新股上市》心通醫療暗盤收報２０﹒２元，每手賺８０００元

《經濟通通訊社３日專訊》微創醫療（００８５３）分拆旗下心通醫療（０２１６０）明日
掛牌，輝立暗盤收報２０﹒２元，較招股價每股１２﹒２元高６５﹒５７％，一手１０００股，
不計手續費賺８０００元。
富途暗盤收報２１﹒１５元，較招股價高７３﹒３６％，一手不計手續費賺８９５０元。
（ｃｗ）
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