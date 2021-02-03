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即市新聞

03/02/2021 09:00

阿里計劃發行優先無抵押債券，據報集資規模最多５０億美元

　　《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）宣布，計劃發行優先無抵押債券，但無
披露細節。消息人士透露，阿里計劃募資不超過５０億美元（約３８７億港元），相信低息環境
有利於集團發債，債券有多個分期，其中最高到期年限為４０年，另外，亦包括於２０４１年到
期的ＥＳＧ債券。承銷商為花旗、瑞信、摩根士丹利、摩根大通及中金。
　　阿里宣布，擬通過在美國證交會註冊的經承銷公開發行，發行以美元計價的包括在可持續金
融框架下發行的債券（可持續債券）在內的優先無抵押債券。債券本金總額、利率、到期日和其
他條款尚未最終確定，並將在發行定價時確定。

＊募集離岸資金有助增強靈活性＊

　　阿里表示，有意將債券（可持續債券除外）所得資金淨額用於一般公司用途，包括運營資本
用途、償還境外債務及對互補性業務的潛在收購或投資。
　　消息指，低利率環境有利於阿里發行債券。像其全球同業公司（蘋果、谷歌、亞馬遜和騰訊
）一樣，阿里希望能有效利用當前有利的市場條件。集團的現金流大部分來源於國內，從長遠來
看，隨著阿里繼續推進其全球化戰略，募集離岸資金有助於增強集團在戰略實施和運營上的靈活
性。集團希望使用ＥＳＧ債券所募集資金來進一步實踐創新及可持續發展的目標。（ｃｌ）

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