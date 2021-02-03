  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/02/2021 17:39

【夜期時段】即月期指報２９１４８點，跌６４點，低水１５９點

　　《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９２００點，跌１２點，低水
１０７點，最新報２９１４８點，跌６４點，低水１５９點，合約成交８３３張。
　　即月國指期貨在夜期時段開市報１１６１３點，跌１８點，低水３９點，最新報１１５９８
點，跌３３點，低水５４點，合約成交６９７張。

【先到先得】訂閱etnet YouTube Channel，即可獲贈豐富獎品！► 立即行動

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事03/02/2021
《神州經脈》財新服務業PMI九個月低　人行轉收水A場無力再上
剖析天下03/02/2021
南韓經濟　繼續復甦
香港要聞03/02/2021
【新冠肺炎】港府向逾700名在郊野公園違反防疫措施人士執法
FOCUS03/02/2021
【FOCUS】巨擘逐鹿　鬥到「雲」上
開市Good Morning03/02/2021
《開市Good Morning》曾永堅：阿里待跌至225元買
中國故事03/02/2021
【上海特寫】圖輯：就地過年　上海春運再遇冷
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【hot talk 1點鐘 睇住賞】賞Maxcare美天復康寶

【訂閱有賞】現凡訂閱etnet YouTube Channel 即可獲得AQ多功能健康科技水體驗裝及$50 AQ現金券

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 金牛滿屋咖啡券套裝

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
<>