【夜期時段】即月期指報２９１４８點，跌６４點，低水１５９點

《經濟通通訊社３日專訊》即月期指在夜期時段開市報２９２００點，跌１２點，低水

１０７點，最新報２９１４８點，跌６４點，低水１５９點，合約成交８３３張。

即月國指期貨在夜期時段開市報１１６１３點，跌１８點，低水３９點，最新報１１５９８

點，跌３３點，低水５４點，合約成交６９７張。

