【新冠肺炎】本港新增１９宗確診個案，７宗源頭不明

《經濟通通訊社３日專訊》衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，今日本港新增

１９宗新冠肺炎確診個案，有７宗源頭不明，有７宗在臨時檢測中心發現。另有初步陽性個案約

２０宗。

本地個案中，有１２宗與早前個案有關，包括１宗三跑群組相關個案及１宗老人院舍個案，

累計共１﹒０５萬宗病例。Ｕｎｉｑｌｏ再多１人染疫，涉４宗病例。（ｈｙ）

