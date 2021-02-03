《再戰明天》英倫銀行議息，美國公布首次申請失業救濟金人數

《經濟通通訊社３日專訊》明日（４日）英倫銀行公布利率決議，美國公布首次申請失業救

濟金人數。



＊芝加哥聯儲總裁埃文斯講話＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早６：００ａｍ，克利夫蘭聯儲總裁梅斯特參加一場線

上討論活動。７：０５ａｍ，達拉斯聯儲總裁柯普朗參加由達拉斯聯儲舉行的線上對談活動。

６：００ａｍ，芝加哥聯儲總裁埃文斯在一場線上活動中就當前經濟情勢與貨幣政策發表講話。

明午７：００ｐｍ，英倫銀行副總裁兼審慎監管局ＣＥＯ伍茲在倫敦政治經濟學院主辦的活

動中就反思金融穩定和監管發表講話，歐洲央行銀行監管委員會主席恩瑞亞等官員也將參會。

１０：００ｐｍ，歐盟執委會主席馮德萊恩在「Ｍａｓｔｅｒｓ ｏｆ Ｄｉｇｉｔａｌ」活動

中發表主旨演講。８：００ｐｍ，英倫銀行公布貨幣政策報告、宣布利率決議，之後公布會議記

錄



＊美國公布首次申請失業救濟金人數＊



在數據方面，明晚６：００ｐｍ，歐元區公布１２月零售銷售，年率料由下滑２﹒９％逆轉

至上升０﹒４％。

９：３０ｐｍ，美國公布第四季非農業生產力，料由４﹒６％降至下跌３％。美國首次申

請失業救濟金人數料由８４﹒７萬降至８３萬；連續申請失業救濟金人數料由４７７萬跌至

４７０萬。１１：００ｐｍ，美國公布１２月工廠訂單，料由１％下滑至０﹒７％；耐用品訂單

料由１％回落至０﹒２％。



＊中芯及香港電訊派業績＊



在本港，明日公布業績的公司有：置富產業信託（００７７８）、香港電訊－ＳＳ

（０６８２３）、陽光房地產基金（００４３５）和中芯國際（００９８１）等。（ｈｏ）

