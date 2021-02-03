平保去年純利按年跌４﹒２２％，末期息１﹒４元人民幣

《經濟通通訊社３日專訊》中國平安（０２３１８）（滬：６０１３１８）公布，截至去年
底止，全年純利１４３０﹒９９億元（人民幣．下同），按年跌４﹒２２％，符預期，每股基本
收益８﹒１元，派末期息每股１﹒４元，計及中期息０﹒８元，全年合共派息２﹒２元。
（ｓｋ）
＊有關業績的備註，請參閱該公司之正式通告
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