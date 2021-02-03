【新冠肺炎】李嘉誠向醫管局員工派發心意卡、２００元現金券

《經濟通通訊社３日專訊》李嘉誠基金會在社交媒體表示，立春之日李嘉誠向香港醫護人員

送出「春天的禮物」，向醫管局全體９﹒７萬名員工派發心意卡。李嘉誠基金會稱，會將心意卡

送到各醫院，醫護人員手持心意卡，由２月８日至５月３１日，即可在全港百佳店舖換取及使用

２００元現金券。

心意卡寫上：「謝謝您們一直守護香港人的健康，我與全港市民一樣，內心都為您們鼓掌。

一點心意，與您共勉。」（ｈｙ）

