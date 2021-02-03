《小傳日記》螞蟻傾掂數，阿里即彈高；復企十天線，三萬可重現？

《小傳日記》科技巨企績前升高，隔晚美股造好，香江魚缸今朝就開心高開５６點報

２９３０５點，全日高位見２９３０５點位置，但因為孖屐憂慮疫情再次大爆發，拖累地產佬齊

齊下跌，搞到魚缸好快倒跌，一度潛水近３００點見全日低位２８９６７點，不過好彩大市好快

升返上二萬九關。午後魚缸走勢平穩，加上有消息話阿里（０９９８８）同阿爺終於就螞蟻整改

傾掂數，話唔定好快可以重啟上市！咁開心，魚缸都拗腰倒升賀一賀佢，收報２９３０７，升

５８點或升唔夠半巴仙，主板成交２２１０﹒４２億銀。國企指數報１１６５１點，升４２點或

升近半巴仙。恆生科技指數報１０１２５點，升１４９點或升近２巴仙。

而Ａ場方面，上證綜合指數報３５１７點，跌１６點或跌０﹒４６巴仙，成交

４１３７﹒３１億元人民幣。深證成份指數報１５２３３點，跌１０２點或跌０﹒６７巴仙，成

交５３９９﹒９４億元人民幣。

而大隻藍戰士方面，抖音母企字節跳動起訴ＱＱ（００７００）壟斷，要求對方賠償

９０００萬人仔！而騰訊就已經回應話字節跳動嘅指控失實，係惡意誣陷，ＱＱ今日就起哄近２

巴仙，報７３６銀。大象（００００５）起哄近１巴仙，報４１﹒３５銀；神州移動

（００９４１）走低不足半巴仙，報４８﹒２５銀；不過建行（００９３９）跌落不足半巴仙，

報５﹒８７銀。



＊螞蟻有進展阿里升勢現，ＩＧＧ破頂手遊向上掟＊



阿里琴晚就公布左第三季度業績，成績表都係較市場預期好！季度收入可以按年增長３７巴

仙到２２１０億人仔，而雲計算收入亦可以大升五成咁多！不過阿里透露，螞蟻集團依加仍然制

定緊整改方案，業務前景同上市計劃仍有重大不確定性。原本阿里今日表現都慘慘，不過近收市

時間有消息話，螞蟻集團已經同監管機構就整改達成共識！整改計劃要求螞蟻集團將所有業務納

入控股公司，最快新年前就可以公布整改方案。消息令到阿里臨收市倒升，可以彈起近半巴仙，

報２６１銀！而美團（０３６９０）今日就破頂高見４１４﹒４銀！今日要起哄近５巴仙，報

４１４﹒２銀；而京東（０９６１８）都可以飛高逾１巴仙，報３７７﹒６銀。不過小米

（０１８１０）就要走低近３巴仙，報２８﹒９５銀。

而手遊佬今日就齊齊起哄，其中ＩＧＧ（００７９９）就被大行中信建投睇好，上調目標價

到１９﹒６銀，維持「買入」評級，今日就開心破頂高見１３﹒６４銀！而今日ＩＧＧ就揚逾９

巴仙，報１２﹒８銀。而中手游（００３０２）彈起逾一成，報３﹒７銀；網龍（００７７７）

起哄逾８巴仙，報２０﹒６銀；友誼時光（０６８２０）漲逾７巴仙，報２﹒７４銀；網易

（０９９９９）彈起逾３巴仙，報１９２﹒８銀。



＊過年食豬肉萬洲向上郁，家電佬落鑊國美有收獲＊



仲有９日就到農曆新年！大家都要辦年貨，食團年飯緊係唔少得豬肉，神州華商儲備商品管

理中心話，會喺聽日同下個星期二兩次掛牌投放各３萬噸中央儲備凍豬肉。豬肉佬歡呼炒起，中

糧肉食（０１６１０）抽高近２８巴仙，報４﹒０８銀，萬洲（００２８８）起飛逾２巴仙，報

６﹒４３銀。野村睇好中資餐飲相關股，比咗「買入」評級九毛九（０９９２２）同海底撈

（０６８６２），兩個彈起近３巴仙同逾２巴仙，分別報３１﹒７銀同７７﹒８５銀，呷哺呷哺

（００５２０）掂過２２﹒４５銀破頂，收跳近３巴仙，報２１﹒３銀。

家電佬落鑊，ＴＣＬ（０１０７０）今日乘勝追擊，走上近６巴仙，報７﹒７銀。國美零售

（００４９３）都揚逾５巴仙，報１﹒４銀，海爾智家（０６６９０）跳近１巴仙，報３４﹒５

銀。中海外諾信（００４６４）就跌逾４巴仙，報０﹒６５銀，海信（００９２１）都仆低近２

巴仙，報１４﹒１８銀。



＊產油國減產油股唔再慘，Ｂ仔配新股和鉑被人沽＊



油價上年過完寒冬，最近因為產油國肯減產，國際油價噚日終於掂返到一年高位，石油佬今

次終於飲得杯落。中石化（００３８６）無變到，報３﹒７５銀；中石油（００８５７）彈起逾

１巴仙，報２﹒３７銀；中海油（００８８３）炒高近４巴仙，報８﹒４６銀；中海油服

（０２８８３）跳高近４巴仙，報１０﹒０２銀；Ｆ三星原油期（０３１７５）起哄逾２巴仙，

報３﹒５９６銀

今日醫藥佬好多消息，當中就有唔少Ｂ仔諾誠健華（０９９６９）配新股，籌超過３０億元

嚟發展，缸友都好明白事理，所以諾誠健華都飛高逾１７巴仙，報１８﹒４銀，高見２０銀創新

高。至於另一個Ｂ仔和鉑醫藥（０２１４２）就因為暫停臨床用藥，搞到插近一成，報８﹒３９

銀，最低７﹒８８銀創新低。請請！



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