【新冠肺炎】張竹君：強檢名單增７廈，包括海怡半島美浚閣

《經濟通通訊社３日專訊》本地新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在

疫情記者會上公布，今日新增７幢大廈因出現不明源頭個案而須列入強制檢測範圍，包括旺角上

海街６４７－６５１號文華閣、通菜街９－１５號、紅磡差館里富業大廈、銅鑼灣禮雲大樓一座

、上環皇后大道中嘉寶大廈、北角摩天大廈及海怡半島第三期２１座美浚閣。（ｈｙ）

