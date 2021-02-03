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03/02/2021 16:47

【新冠肺炎】張竹君：強檢名單增７廈，包括海怡半島美浚閣

　　《經濟通通訊社３日專訊》本地新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君在
疫情記者會上公布，今日新增７幢大廈因出現不明源頭個案而須列入強制檢測範圍，包括旺角上
海街６４７－６５１號文華閣、通菜街９－１５號、紅磡差館里富業大廈、銅鑼灣禮雲大樓一座
、上環皇后大道中嘉寶大廈、北角摩天大廈及海怡半島第三期２１座美浚閣。（ｈｙ）

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