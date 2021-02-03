【新冠肺炎】６６歲患者倒斃家中，本港累計１８５人染疫亡

《經濟通通訊社３日專訊》本港新增１９宗確診新型冠狀病毒個案，今日公布的確診者中，
一人被發現倒斃家中。該名６６歲男死者住在上水圍甫上村，曾在上月１６日與一名其後確診的
家人見面，至２６日因咳嗽曾到石湖墟門診求診，並交口水樽化驗，但未有扭實而出現滲漏。家
人到２８日發現未能聯絡死者，一日後報警，警方破門後發現已經去世，遺體在殮房檢出對病毒
呈陽性。疫情至今，本港累計確診死者增至１８５人。（ｈｙ）
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