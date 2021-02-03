《錢來自有方－陳玉麗》提防投資騙局－涉高回報基金保險投資計劃

《錢來自有方》騙徒手法層出不窮，警方商業罪案調查科最近搗破一個詐騙集團，利用相對

少見以開放式投資平台運作的投資相連壽險計劃作案，令投資者不容易察覺問題。詐騙集團成員

包括執業律師及持牌保險經紀，透過在海外設立基金，訛稱基金屬於保險公司，以高回報作招徠

及保險產品作包裝，向香港及內地受害人推銷。

案件涉及港幣４﹒７５億元，約有２６０名受害人，大部人為內地人士，騙徒是看準他們不

熟識香港保險投資產品及監管制度而進行詐騙計劃。投資者在購買金融產品時，必須提高警覺，

特別留意以下各項，避免墜入類似騙局。



＊高回報低風險是騙徒常用技倆＊



騙徒訛稱基金提供遠高於市場的保證回報作餌，但世上沒有免費午餐，貪圖高回報很容易墜

入騙徒圈套。大家必須提高警惕，避免成為投資騙局對象。



＊非證監會認可基金可能涉及很高的風險＊



騙徒在海外設立基金，有關基金沒有取得香港證監會認可資格。投資於非證監會認可基金可

能沒有任何保障及涉及很高的風險。因為非認可的基金不受證監會監管，基金的架構及運作亦可

能不受本港任何法規規管，而銷售文件也可能未經任何香港的監管機構審批。投資前，應先查核

投資產品是否獲證監會認可。



＊仿稱「專業投資者」削弱投資者保障＊



一般來說，根據法例，非證監會認可基金不可向公眾人士公開銷售，但可向專業投資者作私

人配售或在有關豁免適用的情況下發售。個人投資者擁有港幣８００萬元或以上的投資組合，便

可被界定為專業投資者。騙徒誤導受害人認作專業投資者，並可承受高風險，令他們可以購買非

證監會認可基金。仿稱專業投資者可能令你購入不合適及不受監管的投資產品，並削弱你可享有

的投資者保障。若有中介人誘導你仿稱自己為專業投資者，應向監管機構舉報。



＊小心複雜的投資產品＊



詐騙集團訛稱涉案基金屬於一家跨國保險公司，以博取受害人信任，誘騙他們認作專業投資

者，並透過以開放式投資平台運作的投資相連壽險計劃購入涉案基金。有別於一般向公眾發售的

投連壽險，涉事投連壽險計劃以專業投資者為銷售對象，並以開放式投資平台方式運作，讓專業

投資者自行選擇投資產品或資產，包括非證監會認可基金。

投連壽險是一種兼備投資的保險產品，投保人在決定購買前，應詳細了解投連壽險的結構、

運作方式、投資選項、收費、資金鎖定期及其他條款。選擇投資選項時，應查核基金是否獲證監

會認可，了解基金的特性、風險、收費、以及有關基金公司的背景，並定期監察投資表現。



＊切勿完全依賴中介人＊



根據報道，不少受害人本來是打算購買普通的人壽保險產品，卻被誘導購買投資相連壽險及

投資於涉案基金。騙徒會逼受害人倉卒作出決定，讓他們墮入騙局，更故意填報錯誤的投保人資

料，令保險公司沒法聯絡投保人。

不論是投資或投保，我們必須小心考慮中介人的建議。作任何決定前，必須保持冷靜及警覺

，自己做功課，清楚了解產品特性及風險，考慮是否適合自己需要及風險承受能力。簽署認購文

件時，應仔細閱讀及明白所有內容及條款，並核對所有資料，切勿在空白文件或紙張上簽名。另

外，購買海外金融產品須加倍小心。若有需要，應咨詢獨立的專業意見。

《投資者及理財教育委員會（投委會）傳訊及教育資源主管 陳玉麗》

