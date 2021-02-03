阿里尾市抽高帶動，港股轉升全日收２９３０７漲５８點

《經濟通通訊社３日專訊》隔晚美股造好，科技巨企績前上漲，三大指數均升超過１％，加

上亞洲股市今早普遍暢旺，港股承接高開５６點，惟重磅科技股榮辱互見，阿里巴巴

（０９９８８）隨ＡＤＲ及美股低開近４％，而旺角大型商場爆疫更令地產股全線向下，加上部

分金融股表現失色，一度挫近３００點，見２８９６７，失守二萬九關。惟臨近尾市，傳螞蟻集

團與監管機構就整改達成協議，阿里巴巴突然抽高倒升，帶動美團（０３６９０）及騰訊

（００７００）升幅擴大。最終港股轉升，全日收報２９３０７點，升５８點或升０﹒２０％，

主板成交２２１０﹒４２億元減２％。國企指數報１１６５１點，升４２點或升０﹒３７％。恆

生科技指數報１０１２５點，升１４９點或升１﹒５０％。

Ａ股方面，上證綜合指數報３５１７點，跌１６點或跌０﹒４６％。深證成份指數報

１５２３３點，跌１０２點或跌０﹒６７％，總成交９５３７﹒２５億元人民幣。

重磅股方面，友邦（０１２９９）無升跌，報９７﹒７５元；中移動（００９４１）跌

０﹒１％，報４８﹒２５元；港交所（００３８８）無升跌，報５２１元；匯控（００００５）

升０﹒９８％，報４１﹒３５元；建行（００９３９）跌０﹒１７％，報５﹒８７元。



＊傳螞蟻與監管機構就整改達成協議，阿里倒升收市＊



科技股普遍造好。傳螞蟻集團與監管機構就整改達成協議，阿里巴巴尾市抽高倒升，全日升

０﹒３８％，報２６１元，盤中低見２４７﹒２元；騰訊反駁抖音的壟斷指控，升１﹒５９％，

報７３６元；美團（０３６９０）升４﹒８６％，報４１４﹒２元，盤中高見４１４﹒４元破頂

；京東集團（０９６１８）升１﹒４％，報３７７﹒６元；小米（０１８１０）跌２﹒５３％

，報２８﹒９５元；平安好醫生（０１８３３）去年虧損擴大至９﹒４８億人民幣，惟大行唱好

，股價升６﹒４％，報１１１﹒４元。

手遊股繼續有炒作。獲中信建投唱好的中手游（００３０２）升１０﹒１２％，報３﹒７元

；心動（０２４００）升２﹒１２％，報８４﹒１５元；ＩＧＧ（００７９９）升９﹒２２％，

報１２﹒８元；網易（０９９９９）升３﹒１６％，報１９２﹒８元；祖龍娛樂（０９９９０）

升１﹒４２％，報２１﹒４元；友誼時光（０６８２０）升７﹒０３％，報２﹒７４元。

受惠於快手（０１０２４）本星期五（５日）上市，視頻股普遍有炒作。映客

（０３７００）升８﹒８５％，報２﹒８３元；第一視頻（０００８２）升１８﹒０７％，報

０﹒４９元；美圖（０１３５７）升２１﹒３４％，報１﹒９９元。



＊受集採消息拖累，石藥走低３％＊



醫藥相關股個別發展。第四輪國家藥品集採今上海開標，仿製藥公司普跌，石藥

（０１０９３）跌３﹒０６％，報８﹒５５元；中生製藥（０１１７７）無升跌，報７﹒６１元

。亦有醫藥股造好，旗下ＰＤ－１藥物獲批新適應症的信達生物（０１８０１）升６﹒２９％，

報９７﹒１元；方達（０１５２１）升１７﹒８８％，報７﹒１２元；綠葉（０２１８６）升

１１﹒３％，報６﹒５元。

主要產油國依照承諾減產，市場期待美國國會通過經濟刺激計劃提振油需，油價於周二上漲

２％觸近一年高位。石油股向好，中海油（００８８３）升３﹒５５％，報８﹒４６元；中石油

（００８５７）升１﹒２８％，報２﹒３７元；中石化（００３８６）無升跌，報３﹒７５元；

中海油服（０２８８３）升３﹒８３％，報１０﹒０２元。



＊餐飲股有炒作，九毛九續破頂升３％＊



內地疫情緩和，加上春節將至，中資餐飲相關股今天跑贏。九毛九（０９９２２）升

２﹒７６％，報３１﹒７元；呷哺呷哺（００５２０）升２﹒６５％，報２１﹒３元；頤海

（０１５７９）升０﹒３％，報１３５﹒４元；海底撈（０６８６２）升２﹒１％，報

７７﹒８５元；周黑鴨（０１４５８）升１０﹒１３％，報１０﹒４４元。

另外，農曆新年將至，內地民眾對豬肉消費需求大增，中央儲於新年前投放６萬噸儲備凍豬

肉，豬肉股造好，中糧肉食（０１６１０）升２７﹒９％，報４﹒０８元；萬洲（００２８８）

升２﹒２３％，報６﹒４３元；卜蜂（０００４３）升７﹒７９％，報０﹒８３元；雨潤

（０１０６８）升５﹒４１％，報０﹒７８元。（ｋｓ）

