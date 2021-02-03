《神州頭條》內地財經報章頭版摘要：北上廣深ＧＤＰ居全國前四

《經濟通通訊社３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



支持專精特新「小巨人」企業加快上市

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財政部、工信部日前聯合發布《關於支持「專精特新」中小企業高質量發展的通知》，提出要加

快培育一批專注於細分市場、聚焦主業、創新能力強、成長性好的專精特新「小巨人」企業。支

持重點「小巨人」企業加快上市步伐。



基金「搶錢」記：滾滾「錢潮」從哪來

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多位銀行高管表示，近期公募爆款基金迭出導致「賣理財買基金」、銀行不見「增量」的情形，

與銀行需要的均衡財富管理結構相悖。據悉，目前部分銀行已下調理財經理銷售基金的業績提成

比例。



北京部分銀行上調經營貸利率

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近期北京多家股份制銀行經營貸利率有所上調，幅度由０﹒１到０﹒３個百分點不等。分析人士

表示，部分銀行上調經營貸利率符合預期。不過，短期內銀行整體上調經營性貸款利率的可能性

不大。





《上海證券報》



中國經濟新征程行穩致遠

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今年，１００萬億元人民幣體量的中國經濟巨輪起航，朝著全面建設社會主義現代化國家新征程

進發。前行的動力在哪？中央經濟工作會議及各部委對今年重點工作的部署透露了三大關鍵詞：

科技創新、擴大內需、改革開放。



今年以來地方債發行逾３６００億元

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公開數據顯示，截至昨日（２日），全國共有１９個省份發行地方債，發行規模逾３６００億元

人民幣，基本為再融資債。其中四川、江蘇和福建等省份發行規模靠前。



投資端改革值得期待

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「完善市場內生穩定機制」是近日中證監系統部署的重點工作之一。具體來看，以加大權益類基

金產品供給力度為方向的「機構化」，正推動越來越多的中長期資金入市，並開始發揮「穩定器

」作用。





《證券時報》



依靠改革開放為動力，努力構建新發展格局

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國務院總理李克強２日下午在人民大會堂會見在華工作的外國專家代表並同他們座談交流。李克

強表示，中國作為最大的發展中國家，市場潛力巨大，實現現代化還有很長的路要走。中國將依

靠改革開放為動力，處理好市場與政府的關係，努力構建新發展格局。



北上廣深去年ＧＤＰ居全國前四

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近期，多個城市陸續公布２０２０年的主要經濟指標。從經濟總量看，北上廣深四大一線城市依

然佔據前四，南京首次進入全國十強之列，重慶「逼近」廣州。從經濟增速來看，以製造業為核

心的蘇州、蘭州展現出較高的經濟動能。



北京規範住房租賃企業

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北京市住建委等五部門近日發布《關於規範本市住房租賃企業經營活動的通知》，要求住房租賃

企業向承租人預收的租金數額原則上不得超過３個月租金，收、付租金的週期應當匹配。

（ｌｃ）

