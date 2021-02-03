《鍾之日記》阿里拗腰升，華晨坐火箭

《鍾之日記》２月３日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



今日立春，是二十四節氣中的第一個節氣，表示春天正式開始。中港股市一升一跌迎春。隔

晚美股造好，港股承接高開５６點，惟重磅科技股榮辱互見，加上部分金融股表現失色，一度挫

近３００點，見２８９６７，失守二萬九關。惟臨近尾市，傳螞蟻集團與監管機構就整改達成協

議，阿里（０９９８８）突然抽高倒升，帶動美團（０３６９０）及騰訊（００７００）升幅擴

大。最終港股轉升，全日收報２９３０７點，升５８點或升０﹒２０％，主板成交２２１０億元

減２％。



＊財新服務業ＰＭＩ九個月低，Ａ場向下走＊



受國內外疫情反覆等影響，內地服務業雖維持恢復態勢，但速度已大幅放緩。今日公布的１

月財新服務業ＰＭＩ錄得５２，較上月大幅下降４﹒３個百分點，為近九個月最低。此前公布的

１月財新製造業ＰＭＩ錄得５１﹒５，低於上月１﹒５個百分點。製造業和服務業ＰＭＩ雙雙下

降，拖累財新中國綜合ＰＭＩ降至５２﹒２，顯示整體產出增速僅為小幅增長，為２０２０年５

月以來最低。財新數據走勢與國家統計局數據一致。

滬深股市今日低開後曾小幅倒升，午後明確跌勢，滬綜指收跌０﹒４６％，報３５１７點，

深成指跌０﹒６７％，創業板指曾飆超過１％，收市則倒跌０﹒１５％。人行今日進行１０００

億元人民幣７天期逆回購，全日淨回籠８００億元，結束連續３日放水，打消春節前寬鬆預期。

兩市全日成交９５３７億人民幣，按日增加５﹒８％。



＊阿里季業符預期，高盛最牛看３５２元＊



阿里巴巴和螞蟻集團近期陷入監管風波，阿里最新一份財報獲市場高度注視。阿里公布截至

去年１２月底，２０２１財年第三季純利按年升５２％，至約７９４﹒２７億人民幣，主因所投

資的上市公司股權證券交易價格上升而令淨收益增加；季度收入按年升３７％至２２１０﹒８４

億人幣；非公認會計準則淨利潤按年增２７％，約５９２億元人幣。其中，螞蟻金服為阿里巴巴

貢獻７﹒３５億美元利潤。

阿里巴巴透露，螞蟻集團正制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團

的業務前景和上市計劃存在重大不確定性。目前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對其的

影響。

阿里業績符合市場預期，各大行均維持「買入」甚至「優於大市」。高盛暫時最樂觀，目標

價為３５２元，其次是交銀國際看３４７元。而大和認為，儘管在消除監管壓力之前阿里可能跑

輸大市，但該股目前的估值具吸引力，認為任何回調都會提供一個良好的購買機會，潛在納入港

股通將成為阿里未來股價的關鍵催化劑，給予該股３２５港元目標價。

阿里巴巴季績無驚無喜，其股價今早一度跳水４﹒９％；惟市場午傳出，螞蟻集團與監管機

構就整改計劃達成一致意見，刺激阿里尾段短線倒升，全日微升０﹒４％，報２６１元。

抖音向北京知識產權法院起訴騰訊壟斷，騰訊回應斥抖音惡意誣陷，騰訊收升１﹒６％；美

團繼續受捧，盤中破頂見４１４﹒４元，收漲４﹒９％；惟小米（０１８１０）回吐２﹒５％。



＊吹風私有化華晨中國坐火箭，公司盤後澄清潑冷水＊



遼寧國企華晨集團長期經營不善，就算手握與國際車廠寶馬的合資業務，但仍然引發債務問

題爆發，並以破產重組收場。盡管此前華晨的重組方案不涉最值錢的合資業務，但外電的最新報

道揭示，合資汽車業務如今可能也要被集團賣出套現。

外電引述市場消息人士指出，一汽集團考慮以大約７２億美元（約５５８﹒２億港元）收購

華晨中國（０１１１４），分別向華晨汽車集團及遼寧省交通建設投資集團分別收購華晨中國

３０％及１２％股權，然後再對在港上市的股票將被私有化，傳每股出價至少１１元。

華晨中國午後股價狂飆，更於下午１時１５分觸發市調機制，要冷靜暫停交易５分鐘，總結

全日表現，華晨中國一度飆升２５％，全日仍漲１３﹒５％。

在盤中時段，有內媒引述不具名核心高層指消息不實，華晨中國收市後發公告澄清，指留意

到相關媒體報道，而根據公司作出一切合理查詢後，並不知悉媒體報道所載資料的來源。

至於華晨同系Ａ股金杯汽車（滬：６００６０９）喜迎漲停，申華控股

（滬：６００６５３）同升８﹒９％。



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