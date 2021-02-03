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即市新聞

03/02/2021 09:02

【大國博弈】商務部報告：中美、中加關係不確定性增，投資不樂觀

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》中國商務部就對外投資合作發布報告稱，疫
情在北美洲持續蔓延，美國新政府對華政策尚不明朗，中美、中加關係不確定性加強，未來中國
企業對北美直接投資前景不容樂觀，對美投資領域將有所縮減，高科技產業投資持續受阻，對北
美併購將保持低迷。
　　商務部發布《中國對外投資合作發展報告２０２０》，該份２０２０年１２月完成的報告稱
，澳洲政府收緊外資審批政策，提高了對中資企業投資的監管要求，中國對澳洲的新項目投資持
續下降；未來若上述情況得不到改善，預計中國對大洋洲的投資將持續放緩。
　　報告指出，２０２０年，隨著兩國第一階段經貿協議的簽署，中美貿易摩擦雖然沒有繼續惡
化，但美國單方面對中國企業赴美國投資審查日趨嚴格，對中國企業的制裁變本加厲，中國企業
在美國投資發展面臨的不確定性增強，「預計近期中國對美國的投資可能進一步放緩」。

＊中國對加拿大投資行業或擴大，中企對北美地區併購料下滑＊

　　中加關係目前處於低熱度階段，未來仍將受到較多因素干擾，中國企業對加投資合作也將受
到不利影響。不過，報告指出，未來中國對加拿大的投資行業有可能進一步擴大，除了能源、礦
業的投資外，中國企業還將向清潔技術、航空航天、民用核能、農業技術等新興合作領域拓展。
　　在併購方面，報告稱，自中美貿易摩擦以來，美國政府利用《外國投資風險評估現代化法》
，以所謂的「國家安全」為由，不僅加大對中國企業赴美投資併購審查力度，還不斷擴大審查範
圍，客觀上限制了中國企業對美投資併購規模。近年來，加拿大在國家安全審查的立法方面雖然
變化較小，但在實踐中，加拿大以國家安全為由否決外來投資的頻次要明顯高於其他國家。「預
計，中國企業對北美地區併購規模將呈下滑態勢。」
　　澳洲對外資的國家安全審查範圍和力度在不斷增強，且仍在持續收緊中國在澳投資審查，預
計未來中國企業在大洋洲國家的併購規模將持續縮減。
　　報告認為，隨著「一帶一路」建設的推進和相關協定的落實，中國與大洋洲國家投資合作領
域將不斷擴大，投資結構將逐漸優化。

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