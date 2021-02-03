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即市新聞

03/02/2021 09:11

【加碼調控】北京中介簽署穩定樓市承諾書，部分銀行升經營貸利率

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明３日北京專電》近期北京多家股份制銀行「經營貸」利率有
所上調，幅度由０﹒１到０﹒３個百分點不等。分析人士表示，部分銀行上調經營貸利率符合預
期。不過，短期內銀行整體上調經營性貸款利率的可能性不大。
　　據《中國證券報》報道，近日已有多家銀行上調經營貸利率，其中以股份銀行為主。易居研
究院智庫中心研究總監嚴躍表示，近期貸款政策收緊符合預期，主要體現為額度收緊、利率提高
、資金流向受管控等，尤其是經營貸是重點，對於一些以小微企業的名義進行經營貸貸款的，更
是會進行管控。從大趨勢看，銀行可能會上調經營貸利率。

＊中介：熱點區域每套房屋每周帶客戶看房不超過２組＊

　　此外，在北京房地產中介行業協會的組織下，北京多家房地產經紀機構包括鏈家、我愛我家
、麥田等聯合簽署《關於穩定首都房地產市場的承諾書》。承諾內容包括：不參與「經營貸」「
首付貸」「消費貸」等任何違法違規的金融活動等。不得介紹學區╱房價╱成交量等等可能引起
購房者恐慌的信息，甚至連朋友圈都不能隨意轉發鏈接。不炒作、不鼓動業主漲價、降低熱點區
域帶看頻次，明確規定熱點區域每套房屋每周帶客戶看房不超過２組。
　　北京銀保監局日前要求，各銀行對２０２０年下半年以來新發放的個人消費貸款和個人經營
性貸款合規性開展全面自查，對發現的問題立即整改，加強內部問責處理。
　　１月，北京樓市的新房成交量近５０００套，二手住宅的網簽是１７５１３套。二手房的數
據，和平時月均一萬出頭的成交量相比，大幅增加。

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