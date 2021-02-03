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03/02/2021 12:00

【大國博弈】美國裁定中國大型垂直軸發動機接受補貼，損美製造商

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國國際貿易委員會（ＩＴＣ）２日裁定，中國大型垂直軸發動
機在美銷售價格低於公平價格，此舉為美國徵收反傾銷和反補貼關稅掃清了道路。
　　ＩＴＣ認定這些發動機接受了政府補貼，對美國製造商構成了實質性損害。（ｃｔ）

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