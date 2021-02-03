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即市新聞

03/02/2021 08:32

【螞蟻整改】螞蟻第三季貢獻利潤逾７億美元，上市存重大不確定性

　　《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴集團（０９９８８）發布第三季度財報，截至２０２０
年１２月３１日，實現營收２２１０﹒８億元人民幣，同比增３７％。調整後淨利潤５９２﹒１
億元人民幣，其中，螞蟻金服為阿里巴巴貢獻７﹒３５億美元利潤。
　　阿里巴巴表示，由於最近中國金融科技監管環境的重大變化，螞蟻集團正在制定整改方案，
該方案還須履行監管部門程序。因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大的不確定性。目
前尚無法全面準確評估這些變化和不確定性對阿里巴巴集團的影響。

＊張勇：坦誠面對反壟斷調查，冷靜反思＊

　　此外，阿里巴巴在去年１２月２４日，收到國家市場監督管理總局發出的反壟斷調查通知。
目前，這項調查正在進行中，正在與市場監管總局充分合作。阿里成立了由多個相關部門負責人
組成的專項工作組，開展相關業務自查工作，將繼續與市場監管總局就合規要求進行積極溝通。
　　阿里巴巴集團董事會主席兼首席執行官張勇表示，面對反壟斷調查，我們的態度是坦誠面對
，積極配合。盡管螞蟻暫緩上市和對阿里集團的反壟斷調查，給阿里巴巴的發展帶來挑戰，但這
也是集團在多年快速發展後，冷靜地反思和提升自己的重要機會。（ｃｔ）

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