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03/02/2021 09:20

【新冠肺炎】全國昨新增本地確診１５宗、無症狀感染５宗

　　《經濟通通訊社３日專訊》內地新一波疫情受控，本地確診數字連日顯著回落。國家衛健委
最新公布，２月２日，全國新增確診２５宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中本土病例１５宗，吉林
８宗，黑龍江６宗，河北１宗；其餘１０宗為輸入個案，分別在上海４宗，廣東、四川各２宗，
江蘇、陝西各１宗。昨日無新增死亡個案，新增１宗疑似病例；新增治癒出院９６宗。
　　截至２月２日，全國累計確診病例最新數字為８９６１９宗。累計死亡人數４６３６人；現
有確診病例１５１６宗，現有２宗疑似病例；累計治癒出院病例８３４６７宗。
　　境外輸入累計確診病例４７４５宗，累計治癒出院病例４４３３宗。現有確診病例３１２宗
，現有１宗疑似病例。
　　全國昨新增無症狀感染者１２人，其中５宗為本地個案。當日１０名感染者轉為確診；解除
隔離４５人。目前尚在醫學觀察８２９名無症狀感染者，其中５５０宗屬本地個案。
　　累計收到港澳台地區通報確診病例１１４７３宗。其中，香港１０５１１宗（９５４９人出
院，１８４人死）；澳門４７宗（４６人出院）；台灣９１５宗（８３２人出院，８死）。
（ａｃ）

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