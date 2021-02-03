《廣匯論勢－鄭廣復》白銀見１０００美元？第世啦！

《廣匯論勢》白銀會見１０００元（美元．下同）一盎司嗎？現今世代無嘢係無可能，機會

率及時間而已！但如白銀見１０００元一盎司，黃金會升到咩位？以１９７１年８月１５日金本

位結束後計，金銀比率曾１９７９年曾低見１５倍，如銀價升至１０００元，即金價就升至

１５０００元一盎司，而且這是最低比率，取其高低位一半的６５倍計，每盎司金價見

６５０００元，這有可能嗎？



不要將美國散戶集合力量炒高ＧａｍｅＳｔｏｐ看成對抗大戶般神聖，他們的目的還不是要

賺錢？！股票市場邊個錢多邊個就可以影響股票，要炒高一隻股票不難，因為有股數可計，但亦

並非無風險，一眾散戶如非得到絕對控股權（持有超過五成股份），萬一上市公司趁股價炒高幾

十倍後突然停牌，咁就大鑊！此外，大股東亦可趁股價大幅炒上，完全脫離了基本面時套現獲利

！



ＧａｍｅＳｔｏｐ其中第九大股東 南韓的ＭＵＳＴ Ａｓｓｅｔ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ

，其持有３３０萬股或４﹒７％股份，就趁該股炒高近７﹒９倍時，在上周三（２７日）全數沽

清手上的ＧａｍｅＳｔｏｐ股份。原本其持有的股份價值１４００萬元，這一次交易令其大賺近

１１億元！由此可見，金融市場並不只有散戶與大戶的戰場，其他投資者亦會趁機搵食！股市況

且不可能被持續操控，何況是交易量大得多，價格變動完全基於資金流的期貨市場！白銀見每盎

司１０００元？恕我大膽講句，即使你窮盡一生亦未必等到！

《資深外匯評論員 鄭廣復》（ｆｘｗ３３３３＠ｇｍａｉｌ﹒ｃｏｍ）

