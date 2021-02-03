【人行操作】人行１０００億逆回購利率持平，淨回籠８００億

《經濟通通訊社３日專訊》人民銀行公布，今日進行的１０００億元（人民幣．下同）７天
期逆回購中標利率持平，為２﹒２％。為連續第５５日開展逆回購。
公開市場今日有１８００億元逆回購到期，即今日淨回籠８００億元，結束連續３日放水。
（ａｃ）
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