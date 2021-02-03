【大國博弈】加拿大駐華使館訂製蝙蝠文化衫，中方多次要求給交代

《經濟通通訊社３日專訊》一名從事文化衫訂製的中國店鋪負責人近日通過社交平台微信實

名舉報，稱加拿大駐華使館工作人員去年７月從該店訂製帶有武漢蝙蝠圖案的Ｔ恤。中方本周多

次對此事件作出回應，中國外交部發言人汪文斌周一（１日）表示，對事件感到震驚，並已向加

拿大駐華使館提出交涉。他今天重申，加拿大方應嚴肅認真對待蝙蝠文化衫一事，儘快給中方交

代。

世界衛生專家小組現正在武漢調查疫情來源，許多科學家也曾懷疑蝙蝠是新冠病毒從動物傳

染到人類的中介者。在這種時機，相關話題特別敏感。上述事件曝光於今年１月２６日，據報加

拿大使館工作人員出資尋求一間中國工廠為其代工生產一批侮辱造謠武漢人吃蝙蝠的Ｔ恤。

綜合媒體報道，一個名叫「Ｃｈａｄ Ｈｅｎｓｌｅｒ」的加使館相關人士，給中國工廠負

責人一張蝙蝠圖樣，蝙蝠身上還印着一行字母。Ｃｈａｄ Ｈｅｎｓｌｅｒ解釋說中間的字母就

是一行加拿大文字，代表很酷炫的意思。其後，這名店主發現蝙蝠圖案中間類似英文的名稱是武

漢二字的拼音「ＷＵＨＡＮ」。這批文化衫製成後被寄往「加拿大使館北２號門」，並被成功簽

收。

不過，加拿大外交部昨日（２日）表示，在武漢的工作人員想要的圖樣是代表嘻哈團體「武

當幫」（Ｗｕ－Ｔａｎｇ Ｃｌａｎ）的Ｗ，而不是蝙蝠圖案。（ｗｌ）

