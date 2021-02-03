【聚焦數據】中國１月財新服務業ＰＭＩ跌至５２，近九個月最低

《經濟通通訊社３日專訊》受國內外疫情反復等影響，服務業雖維持恢復態勢，但速度已大

幅放緩。今日公布的２０２１年１月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業ＰＭＩ）錄得

５２，較上月大幅下降４﹒３個百分點，為近九個月最低，且顯著遜於市場預期的５５﹒５。

此前公布的２０２１年１月財新中國製造業採購經理人指數（ＰＭＩ）錄得５１﹒５，低於

上月１﹒５個百分點。製造業和服務業ＰＭＩ雙雙下降，拖累財新中國綜合ＰＭＩ降至

５２﹒２，較上月下降３﹒６個百分點，顯示整體產出增速僅為小幅增長，為２０２０年５月以

來最低。

服務業和綜合ＰＭＩ走勢與國家統計局數據一致。統計局公布的２０２１年１月服務業商務

活動指數下降３﹒７個百分點至５１﹒１，綜合ＰＭＩ下降２﹒３個百分點至５２﹒８。



＊新訂單指數創五個月低，就業改善放緩＊



服務業供求兩側繼續保持擴張，但速度放緩。２０２１年１月服務業經營活動指數、新訂單

指數、新出口指數連續第二個月同步下跌，並分別為近九個月、五個月、三個月新低。部分受訪

企業表示服務業市場景氣度持續轉好，也有部分企業認為境內外新冠疫情出現反復對市場產生不

利影響。

服務業就業改善速度亦在放緩。服務業企業仍有動力增加用工，１月就業指數連續第六個月

處於擴張區間，但僅略高於榮枯線，為過去六個月新低。

服務業原材料價格的上漲以及勞動力和運輸成本的增加，助推投入價格繼續高企並大幅上揚

，２０２１年１月服務業投入價格指數錄得２０１２年５月以來次高值。盡管成本上漲，但囿於

銷售壓力，服務業企業總體並未大幅提高收費價格，本月服務業收費價格指數仍位於擴張區間，

但從此前高點有所下降。



＊製造業就業形勢尤為嚴峻＊



服務業企業家對經濟復蘇總體持樂觀態度，但疫情未明，壓抑了整體樂觀度，２０２１年１

月服務業經營預期指數降至近四個月最低點。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，２０２１年１月，製造業和服務業總體仍處復甦期，但供

給、需求復甦動能減弱，海外需求成為拖累項，就業市場承壓，製造業就業形勢尤為嚴峻。此外

，近幾個月通脹壓力不斷顯現，綜合投入價格指數錄得２０１７年１１月以來最高值。新的一年

中，關注重點是疫情持續蔓延的背景下國內疫情防控效果，以及海外需求不確定性持續增加的情

況下國內經濟內生動能的培育。（ｗｌ）

