【ＦＯＣＵＳ】巨擘逐鹿，鬥到「雲」上

【ＦＯＣＵＳ】科網巨擘阿里巴巴（０９９８８）、亞馬遜、Ａｌｐｈａｂｅｔ周二

（２日）齊揭盅最新季報，「雲業務」表現頓成焦點；加上較早時微軟季報顯示雲業務收入增幅

吸睛，華為消費者業務ＣＥＯ余承東最新加入督師雲業務－－巨無霸們的下一個廝殺戰場呼之欲

出。



＊阿里雲首虧轉盈，ＡＷＳ成造王者＊



遭「螞蟻觸礁」當頭棒喝後，阿里巴巴首次公布業績。最新一季純利按年大升５２％，

ＣＥＯ張勇口中「未來主要業務」的雲計算，更破天荒實現虧轉盈，收入增五成至逾１６１億元

人民幣。

觸角遍及１８個省級政務雲、１６省智慧高速、８大保險集團、３桶油等的阿里雲，發力中

國數字新基建市場前途不可限量，相比這個雲計算服務「全球老四（據Ｃａｎａｌｙｓ排名）」

，排名居首的ＡＷＳ（Ａｍａｚｏｎ Ｗｅｂ Ｓｅｒｖｉｃｅｓ），雲業務於最新一季續貢獻

亞馬遜逾半營業利潤，更成為造王者－－負責人Ａｎｄｙ Ｊａｓｓｙ昨獲貝索斯欽點，將於第

三季接任公司ＣＥＯ。



＊消費者業務大佬余承東督師華為雲＊



全球排名第三的Ｇｏｏｇｌｅ Ｃｌｏｕｄ，昨同獲母公司Ａｌｐｈａｂｅｔ首次揭盅收入

細節，去年累計虧損５６﹒１億美元，其中末季虧損１２﹒４億美元，因持續大量投資。

至於全球排名第二的微軟雲業務Ａｚｕｒｅ，上周公布的最新一季收入大增５０％；有分析

師甚至預計，到明年某個時點，該業務或取代Ｏｆｆｉｃｅ軟件成為微軟最大的收入來源。

巧合的是，中國通訊設備大廠華為同有意分杯羹，其消費者業務ＣＥＯ余承東最新獲任命兼

任華為雲與計算ＢＧ總裁。公司創始人任正非更指，政府、企業上雲已成為一種趨勢，將來所有

應用都會長在雲土地上，「華為雲不是公司傳統硬件設備的領先優勢，開發產品並銷售產品，而

是華為面向客戶商業模式的改變，即由賣產品改變為賣雲服務。」



＊答案或在「好賺」和「生態」兩詞＊



何解科技巨擘們爭相逐鹿雲計算？答案或在「好賺」和「生態」兩詞。對於前者，亞馬遜首

席財務官周二就將ＡＷＳ稱為「可以說是世上最賺錢的重要技術公司」，跟公司北美網購業務３

﹒９％的利潤率相比，ＡＷＳ末季利潤率達２８％。

對於後者，肺疫大流行推動企業、政府、社會的遠程運營及數碼轉型，未來雲業務將遠超核

心計算和存儲的範疇，而是致力通過數據分析、內容交付、機器學習等，建立大生態，乃至催生

雲文化、雲原創等。

業界預期，中國雲計算市場規模今年將達近１１１０億元，曾經將雲計算稱為「全行業機遇

」的阿里以及追逐者騰訊雲、金山雲、華為雲……在此新賽道表現將如何？遐想無限。

