《投資智慧－鄧聲興》神州租車（００６９９）私有化宜接受

《投資智慧》神州租車（００６９９）集團主要從事汽車租賃業務。截至２０２０年６月止

半年度，集團營業額下跌２６﹒３％至２７﹒５９億元人民幣，業績轉盈為虧，錄得股東應佔虧

損４３﹒３８億元。期內，錄得整體毛損２９４２萬元，毛損率為１﹒１％；經調整

ＥＢＩＴＤＡ下降５５％至８﹒１７億元。在租賃收入方面，汽車租賃收入下降３４﹒１％至

１６﹒５億元，車隊租賃及其他收入減少５７﹒９％至１﹒５７億元，業績由盈轉虧，錄得毛損

３６４萬元，毛損率為０﹒２％。於２０２０年６月３０日，集團之現金結餘總額為９﹒２９億

元，債務總額為８５﹒６２億元。集團中期流動比率由２０１７年６月止的１﹒９６下跌至

２０２０年６月止的０﹒３７。集團流動資產變現償還流動負債能力偏低。



去年１１月中，集團獲第二大股東安博凱基金提出自願性全面現金的私有化要約收購，每股

作價４元。內地汽車租賃市場不景氣，加上新冠病毒疫情打擊進一步轉差，雖然集團多番努力，

推出多項促銷方案，但銷售仍疲軟，去年上半年經調整虧損達１３﹒８７億人民幣。如沒有私有

化，估計股價難支持在現有水平。



於私有化計劃公布（去年１１月１３日）前的六個月，集團平均每日只有１１００多萬股交

投，佔發行股份總數０﹒５％，交易量偏低，而股價徘徊２至２﹒５元；受私有化消息刺激，升

至約３﹒７至３﹒８元；上周一（２５日）公布私有化建議的先決條件已達到，帶動股價進一步

上升。股東宜接受私有化，因為如私有化不成，股價料會下挫。私有化計劃失敗極有可能令小股

東蒙受股價崩塌的風險，在權衡利弊之下，股東可對私有化方案持支持態度，把握套現的最好時

機。《銳升證券聯合創辦人及首席執行官 鄧聲興》



（筆者為證監會持牌人士及筆者未持有上述股份）

