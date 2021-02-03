《拆局麒想－林嘉麒》龍源回Ａ上市有任務，國能注資產憧憬大

《拆局麒想》近期新能源相關股份顯著回落，惟龍源電力（００９１６）愈走愈強，當然與

上月宣布併購內地平莊能源（深：０００７８０）有關。龍源今次建議以換股方式或現金吸收平

莊能源，其中包括因此而發行Ａ股回歸內地上市，同時會向母公司國家能源集團收購資產，是次

交易由換股吸收合併、資產出售及現金購買三部分組成，分別訂立《換股吸收合併協議》、《資

產出售協議》及《支付現金購買資產協議》。消息刺激龍源股價一個月內急升最多八成。



以收購角度看，平莊能源主力業務為煤炭生產及銷售，業務上沒有憧憬，而且幾年來連續虧

損，是帶帽的ＳＴ股。最新業務儘管虧損收窄，惟與早前預期扭虧為盈差點點距離，在內地上市

條例下，準備除牌。老實說，無論從行業前景，到經營狀況無一可取，持有Ａ股的投資者已有心

理準備股票會變廢紙。不過，作為平莊大股東是國家能源集團，持股超過六成，要小股東輸錢，

無面。國能同時是龍源大股東，今次由龍源吸收「爛產」是合理的想法，惟行動上也需要龍源股

東支持。要硬食，當然要俾著數。今次併購，龍源是發行Ａ股作交易，將新股份予平莊股東，變

相令龍源回Ａ上市，似乎是引誘Ｈ股股東同意。再者，由於一連串交易涉及平莊連年虧損而需要

退市，意即龍源是可加快在Ａ股上市，令Ｈ股得到較高估值。眼見多間央企過去已宣布回Ａ，但

遲遲未上，相信龍源在有條件下可加快程序，因為平莊不能再等。



另一方面，換股完成後平能終止上市，原有資產負債全部或部分將出售回國家能源集團，似

乎龍源沒有蝕底。同時，龍源可以擬現金方式購買母公司旗下９家新能源子公司，合計風電裝機

２０４﹒２萬千瓦，收購對價尚在評估，未有公報，但是次交易可大大增加龍源在新能源業務報

局，可被視為母公司注入資產。龍源電力作為歷史最悠久、裝機規模最大的新能源運營公司，截

至２０２０年６月底在運裝機合計２２３５萬千瓦，其中風電２２０３萬千瓦，規模約為國家第

二梯隊上市公司的兩倍。再者，大股東國家能源集團去年提出國有企業改革三年行動方案，提出

「力爭２０２２年在戰略性重組整合、國有資本投資公司、世界一流示範企業三項試點改革中取

得顯著成效」，「十四五」期間集團體內的存量、新增機組存在進一步資產注入可能。



股價方面，由於是次交易平莊能源將賦予其異議股東現金選擇權，現金每股３﹒５元人民幣

，但換取龍源Ａ股比例為１：０﹒３３７１，即平莊能源換股股東所持有的每１股平莊能源Ａ股

股票可以換得０﹒３３７１股龍源電力此次新發行的Ａ股股票，而且給予１０％的溢價率，即每

股３﹒８５元人民幣。龍源在印股票與現金支付兩者考慮，當然期望平莊股東考慮換股安排。事

實上，龍源近月升幅凌厲，股價維持偏強走勢下，將會吸引更多平莊股東換股，減輕龍源現金壓

力。換個角度看，背後有心人存心託住股價呢？留待大家觀察吧。

《宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒》



＊筆者為香港證監會持牌人士，並無持有以上股份

