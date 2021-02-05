《權證紅盤－朱紅》牛年會出現健康牛嗎？

《權證紅盤》即將送走被疫情籠罩的鼠年，迎來了新希望的牛年。今年疫苗的面世有助於控

制疫情，在疫情反復的２０２０年裡，內地錄得ＧＤＰ按年增長２﹒３％。中國為全球最早走出

疫情的主要經濟體，根據國際貨幣基金（ＩＭＦ）發布的《地區經濟展望》報告，更預計內地在

２０２１年的ＧＤＰ增速將達８﹒２％。



今年市場更預期有不少在美國上市的股票，會回歸Ａ股和港股作第二上市。在１月份裏，經

港股通南下的資金就超過２０００億港元，是去年全年的三分之一，市場預期今年全年南下資金

的規模在１萬億港元的規模左右。



在去年底疫情下，全球央行均採取寬鬆的貨幣政策，希望刺激疲弱的經濟，導致資產負債表

規模大幅度膨脹。



在２０２１年的１月裡，內地股市成交額活躍，兩市成交額更超過１萬億元人民幣。港股方

面，在科技股、汽車股、醫藥股等的帶動下，恆指曾升上三萬點以上，成交額也升上平均

２０００億港元，更有數日，超過３０００億港元的歷史新高，非常活躍。



在論證市場中，近期也出現不少論證產品全數沽清的現象，包括：恆指熊證、騰訊認沽證、

京東牛證、兩個中移動認購證、中國人壽的認購等在內的數個產品，投資者在很短時間內將全數

發行量買去，出現１００％的街貨量，可見市場需求增強。希望在牛年真的會出現一個健康的牛

市！



針對近日「小米手機不再支持ＧＭＳ（谷歌移動服務）」等傳聞，小米（０１８１０）發表

澄清聲明，指相關報道純屬謠言，事實並非如此。小米股價由高位３５﹒９元，跌至２６﹒１元

，跌幅達２６％，近日有４０００萬元和２８００萬元分別流入小米認購證和小米牛證。如看好

小米，可留意小米認購證２６１５７，行使價３１﹒８８元，２０２１年４月到期，實際槓桿６

倍。如看淡小米，可留意小米認沽證２０２４４，行使價２４﹒２３元，２０２１年５月到期，

實際槓桿５倍。



筆者將於２月８日至１９日放假，假期後再和大家見面！

《中銀國際股票衍生產品部董事 朱紅》



註：本結構性產品並無抵押品。如發行人或擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回應收款

項。結構性產品之價格可升可跌，投資者或損失全部投資。過往表現並不預示未來表現。投資前

應瞭解產品風險並諮詢專業意見，及細閱上市檔內全部詳情。

