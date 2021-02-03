【新冠肺炎】港府向逾７００名在郊野公園違反防疫措施人士執法

《經濟通通訊社３日專訊》香港政府表示，向逾７００名涉嫌在郊野公園違反防疫措施人士
採取執法行動。
環境局局長黃錦星回應議員書面質詢時表示，留意到自疫情以來，不少市民前往郊野公園及
其他郊外地方等遊覽，相關部門已加強巡邏郊野公園及其他郊遊熱點，當中漁護署去年就限聚令
及禁止露營或燒烤活動的規例進行逾６萬次巡查，將密切留意郊野公園的情況，並採取措施加強
宣傳及執法。（ｃｌ）
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