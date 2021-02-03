阿里巴巴（０９９８８）第三季純利７９４億人幣，按年升５２％

《經濟通通訊社３日專訊》阿里巴巴（０９９８８）公布，截至去年１２月３１日止第三季

純利按年升５２％，至約７９４﹒２７億元（人民幣．下同），主因所投資的上市公司股權證券

交易價格上升而令淨收益增加，每股盈利３﹒６７元，而非公認會計準則淨利潤按年增２７％，

約５９２億元，收入按年升３７％，至２２１０﹒８４億元。

該集團首席財務官武衛表示第三季經調整ＥＢＩＴＤＡ同比增長２２％，阿里雲於本季度經

調整ＥＢＩＴＡ轉正數，菜鳥網絡錄正經營現金流。於去年底的年度活躍消費者和移動月活躍用

戶分別按年升６８％和７８％，至７﹒１１億和８﹒２４億名。

該集團指，截至去年１２月３１日止９個月純利約１５５７﹒８７億元，按年增約

６﹒６３％。



＊螞蟻集團正制定整改方案＊



該集團指，去年１１月３日，螞蟻集團暫緩擬在中港兩地上市和首次公開募股計劃。由於最

近中國金融科技監管環境重大變化，螞蟻集團正制定整改方案，該方案還須履行監管部門程序。

因此，螞蟻集團的業務前景和上市計劃存在重大不確定性。該集團目前尚無法全面準確評估這些

變化和不確定性對其的影響。在螞蟻集團整改方案履行監管部門程序後，將向市場提供更新信息

。

另外，該集團指，在去年１２月２４日，收到國家市場監督管理總局發出的調查通知，根據

《反壟斷法》對其調查正在進行，該集團正在與市場監管總局充分合作，並成立由多個相關部門

負責人組成的專項工作組，開展相關業務自查工作。該集團將繼續與市場監管總局就合規要求進

行積極溝通。調查結束後將進一步向市場提供更新信息。（ｗｈ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

